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Coronavírus

IBP pede garantia de circulação de caminhões para distribuição de combustíveis

A entidade diz que tem contado com a parceria do governo federal, via Ministério de Minas e Energia, e dos governos estaduais, assim como dos órgãos reguladores do setor

Publicado em 23 de Março de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 08:01
Caminhão para distribuição de combustíveis Crédito: ALE SAT/ Unsplash
O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) afirmou, em nota, que está trabalhando para assegurar que não haja interrupção na distribuição de combustíveis em todo o território nacional, em meio à pandemia de coronavírus e as medidas anunciadas por diferentes esferas de governo para evitar a disseminação da covid-19 no País, incluindo restrições à circulação de pessoas.
"Assim, precisamos ter garantia continuada de circulação de caminhões e pessoas essenciais a esta atividade, com a segurança necessária, em todos os Estados da Federação. Cientes de que o Governo Federal está harmonizando eventuais restrições à circulação com Governos Estaduais, contamos com tal articulação para garantir a continuidade do abastecimento", defendeu o IBP, em nota distribuída à imprensa.
A entidade declarou que as empresas de óleo e gás estão trabalhando para proteger a saúde de todos os envolvidos na cadeia produtiva, para "garantir a integridade e a segurança de nossas atividades operacionais e continuar a prestar os serviços críticos de suprimento de combustíveis e GLP à população brasileira".
Na nota, o IBP informou que falava em nome das mais de 300 empresas associadas, que integram desde a produção de óleo e gás até a distribuição de combustíveis. 
"É essencial que alguns aspectos de nossas atividades sejam preservados, neste momento de crise e excepcionalidade que vivemos, tendo em vista a complexidade de nossa cadeia de valor", frisou o IBP, na nota.

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