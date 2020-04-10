Cachoeiro decreta calamidade pública para mudar metas fiscais de 2020

Palácio Bernardino Monteiro, sede da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Governo do ES

Segundo a prefeitura , a decisão de solicitar o decreto de calamidade levou em consideração o grave comprometimento das finanças públicas causado pela paralisação das atividades econômicas e das demais medidas de enfrentamento à Covid-19 e, por isso, precisa da flexibilização das metas fiscais do orçamento municipal para o ano de 2020.

Com o decreto, a prefeitura pode abrir crédito extraordinário para despesas e fica dispensada de atingir os resultados e metas fiscais estabelecidas na lei orçamentária de 2020, além de suspender a contagem de prazos e diretrizes da Lei Complementar 101/2000, que trata da gestão fiscal da União, Estados e Municípios.

Victor Coelho lembra que, além da pandemia, o município ainda estava se recuperando dos danos causados pela grande enchente que atingiu Cachoeiro, em janeiro deste ano . Estamos diante de uma crise mundial gravíssima, que pegou todos nós de surpresa e que surgiu logo após enfrentarmos a maior enchente da história de nosso município. Por isso, é necessário haver essa flexibilização das metas orçamentárias anteriormente previstas. Continuamos trabalhando firme para a superação deste momento difícil e fazemos mais um apelo à população para que respeite as medidas de isolamento social.

O município já publicou o decreto nesta quinta-feira (9), mas a declaração de Estado de Calamidade Pública em Cachoeiro precisa passar pela Assembleia Legislativa para que a situação local seja reconhecida e entre em vigor.

PREFEITURA FAZ MUDANÇAS EM ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS

Em outro decreto, também publicado nesta quinta-feira (09), a prefeitura de Cachoeiro apresentou mudanças provisórias nas atividades tributárias no município. Agora estão suspensas, por 90 dias, a impugnação de recursos referentes a tributos lançados de ofício e de autos de infração; de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA); de notificação de pagamento de tributos; de cancelamento de parcelamento de créditos tributários e de abertura de procedimento de exclusões do Simples Nacional.

Também estão prorrogadas por 180 dias as datas de validade dos alvarás de licença para localização e funcionamento e dos alvarás sanitários, que tenham vencimento entre 1º de janeiro até 31 de maio de 2020.

O decreto ainda autoriza o recebimento de documentos digitalizados, enviados pela internet, para tramitação de processos na prefeitura e prorrogação das datas de recolhimento de ISS dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SUSPENSAS POR MAIS UMA SEMANA