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Coronavírus no ES

Cachoeiro decreta calamidade pública para mudar metas fiscais de 2020

O pedido para o reconhecimento da medida será encaminhado à Assembleia Legislativa, que ainda permitirá a abertura de crédito extraordinário para despesas do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 16:55

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 16:55

Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia Vem pra Cachoeiro!
Palácio Bernardino Monteiro, sede da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Governo do ES
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, vai requisitar à Assembleia Legislativa a decretação do Estado de Calamidade Pública no município, por conta da crise causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19)A prefeitura já havia publicado no dia 16 de março, o Estado de Emergência em Saúde Pública, quando iniciou a suspensão das aulas na rede municipal de ensino.
Segundo a prefeitura, a decisão de solicitar o decreto de calamidade levou em consideração o grave comprometimento das finanças públicas causado pela paralisação das atividades econômicas e das demais medidas de enfrentamento à Covid-19 e, por isso, precisa da flexibilização das metas fiscais do orçamento municipal para o ano de 2020.
Com o decreto, a prefeitura pode abrir crédito extraordinário para despesas e fica dispensada de atingir os resultados e metas fiscais estabelecidas na lei orçamentária de 2020, além de suspender a contagem de prazos e diretrizes da Lei Complementar 101/2000, que trata da gestão fiscal da União, Estados e Municípios.

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Victor Coelho lembra que, além da pandemia, o município ainda estava se recuperando dos danos causados pela grande enchente que atingiu Cachoeiro, em janeiro deste ano. Estamos diante de uma crise mundial gravíssima, que pegou todos nós de surpresa e que surgiu logo após enfrentarmos a maior enchente da história de nosso município. Por isso, é necessário haver essa flexibilização das metas orçamentárias anteriormente previstas. Continuamos trabalhando firme para a superação deste momento difícil e fazemos mais um apelo à população para que respeite as medidas de isolamento social.
O município já publicou o decreto nesta quinta-feira (9), mas a declaração de Estado de Calamidade Pública em Cachoeiro precisa passar pela Assembleia Legislativa  para que a situação local seja reconhecida e entre em vigor.

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PREFEITURA FAZ MUDANÇAS EM ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS

Em outro decreto, também publicado nesta quinta-feira (09), a prefeitura de Cachoeiro apresentou mudanças provisórias nas atividades tributárias no município. Agora estão suspensas, por 90 dias, a impugnação de recursos referentes a tributos lançados de ofício e de autos de infração; de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA); de notificação de pagamento de tributos; de cancelamento de parcelamento de créditos tributários e de abertura de procedimento de exclusões do Simples Nacional.
Também estão prorrogadas por 180 dias as datas de validade dos alvarás de licença para localização e funcionamento e dos alvarás sanitários, que tenham vencimento entre 1º de janeiro até 31 de maio de 2020.
O decreto ainda autoriza o recebimento de documentos digitalizados, enviados pela internet, para tramitação de processos na prefeitura e prorrogação das datas de recolhimento de ISS dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SUSPENSAS POR MAIS UMA SEMANA

Continuam suspensas, até o próximo dia 17, as atividades administrativas da prefeitura. O primeiro decreto de suspensão foi emitido dia 20 de março e só funcionam os serviços considerados essenciais das áreas de saúde, segurança, limpeza pública e de assistência e desenvolvimento social, além das atividades do Comitê de Crise de Emergência em Saúde, criado para acompanhar a situação epidemiológica no Estado e traçar as estratégias preventivas locais.

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