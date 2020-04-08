Coronavírus: empresa de transportes de Cachoeiro demite funcionários

Uma das empresas que integram o consórcio responsável pelo transporte público em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, informou nesta quarta-feira (08) que vai reduzir o quadro de funcionários. A medida foi justificada pela empresa por conta da redução de circulação de pessoas em todas as linhas durante a pandemia do novo coronavírus.
Assim como as viações Itapemirim e Águia Branca, o Grupo Flecha Branca (uma das empresas que fazem parte do Novotrans, consórcio vencedor da licitação para a execução do serviço de transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim), também vai demitir.
O número de demitidos não foi informado, pois, segundo a empresa, as demissões ainda estão em andamento. Informamos que desde o início da pandemia do Covid -19, com os decretos de isolamento social e a redução drástica da circulação de pessoas, nossa operação foi sendo gradativamente reduzida em todas as linhas, tanto as municipais quanto as intermunicipais. Por esta razão, para a manutenção financeira da empresa, que presta um serviço essencial à população e dos colaboradores e suas famílias, foram necessárias reduções no quadro de funcionários de todos os setores em todas as empresas do grupo, informa a nota.
O Sindicato dos Motoristas do Sul do Espírito Santo disse que foi informado que haveriam demissões. O órgão afirmou também que irá notificar o sindicato patronal e as empresas para que comuniquem as demissões para que participem das rescisões.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.