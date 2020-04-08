Coronavírus: empresa de transportes de Cachoeiro demite funcionários

O número de demitidos não foi informado, pois, segundo a empresa, as demissões ainda estão em andamento. Informamos que desde o início da pandemia do Covid -19, com os decretos de isolamento social e a redução drástica da circulação de pessoas, nossa operação foi sendo gradativamente reduzida em todas as linhas, tanto as municipais quanto as intermunicipais. Por esta razão, para a manutenção financeira da empresa, que presta um serviço essencial à população e dos colaboradores e suas famílias, foram necessárias reduções no quadro de funcionários de todos os setores em todas as empresas do grupo, informa a nota.