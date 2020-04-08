Cachoeiro libera realização de feiras livres com novas regras

Feiras livres liberadas em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

Segundo a prefeitura , apenas a feira do servidor, que é realizada no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz continua suspensa por, pelo menos, mais uma semana, por ter um público médio de 2 mil pessoas.

A feira do bairro Independência, que acontece todas às quartas-feiras, das 6h às 10h, retornou nesta manhã (08) e, à tarde, a partir das 17h, será no distrito de Itaoca, onde também acontece às quartas. No próximo sábado (11), retomará a do bairro Nova Brasília, das 6h às 10h.

De acordo com um decreto municipal, durante este período de pandemia, as barracas deverão ficar a uma distância mínima de 1,5 metro umas das outras e o atendimento aos clientes será feito em fila, com até duas pessoas, por barraca. Os feirantes terão de usar máscara e álcool em gel. Quem tiver mais de 60 anos, sintomas de gripe ou doença crônica não poderá participar, por fazer parte do grupo de risco da doença.

O secretário municipal de Agricultura e Interior, Robertson Valladão, explicou que o funcionamento das feiras irá levar em consideração se está sendo cumprido ou não as exigências do decreto. Nós estamos criando uma oportunidade para que os pequenos agricultores tenham condição para comercializar a sua produção e os consumidores a oferta de produtos frescos. No entanto, a permanência da feira dependerá do cumprimento das regras estabelecidas e as orientações das autoridades sanitárias", afirmou.

FEIRA DO SERVIDOR