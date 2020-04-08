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Coronavírus

Cachoeiro libera realização de feiras livres com novas regras

Feirantes com mais de 60 anos, sintomas de gripe ou doença crônica não poderão participar. Feira do servidor continua suspensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 13:21

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 13:21

Feiras livres liberadas em Cachoeiro
Feiras livres liberadas em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
Foram retomadas nesta quarta-feira (08), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, as feiras livres da agricultura familiar que são realizadas em dois bairros e em um distrito e estavam suspensas devido ao isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus.
Segundo a prefeitura, apenas a feira do servidor, que é realizada no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz continua suspensa por, pelo menos, mais uma semana, por ter um público médio de 2 mil pessoas.
A feira do bairro Independência, que acontece todas às quartas-feiras, das 6h às 10h, retornou nesta manhã (08) e, à tarde, a partir das 17h, será no distrito de Itaoca, onde também acontece às quartas. No próximo sábado (11), retomará a do bairro Nova Brasília, das 6h às 10h.

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De acordo com um decreto municipal, durante este período de pandemia, as barracas deverão ficar a uma distância mínima de 1,5 metro umas das outras e o atendimento aos clientes será feito em fila, com até duas pessoas, por barraca. Os feirantes terão de usar máscara e álcool em gel.  Quem tiver mais de 60 anos, sintomas de gripe ou doença crônica não poderá participar, por fazer parte do grupo de risco da doença.
O secretário municipal de Agricultura e Interior, Robertson Valladão, explicou que o funcionamento das feiras irá levar em consideração se está sendo cumprido ou não as exigências do decreto. Nós estamos criando uma oportunidade para que os pequenos agricultores tenham condição para comercializar a sua produção e os consumidores a oferta de produtos frescos. No entanto, a permanência da feira dependerá do cumprimento das regras estabelecidas e as orientações das autoridades sanitárias", afirmou. 

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FEIRA DO SERVIDOR

A orientação da prefeitura em relação aos servidores que recebem os vales para utilização na feira da Ilha da Luz, é que todos os tíquetes sejam guardados para utilização quando as atividades forem retomadas.

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