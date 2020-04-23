Cacique do ES reforça importância de isolamento após caso de Covid-19

Cacique reforça importância do isolamento social Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O cacique da Aldeia Pau Brasil disse que reforçou as orientações para conter os avanços da Covid-19 entre os indígenas. "Nós recebemos a notícia sobre um membro da nossa comunidade com muita tristeza. Nós estamos orientando a comunidade para que faça o isolamento social", disse o cacique Valdeir.

A paciente infectada é idosa tem algumas comorbidades, como diabetes, problemas renais e cardíacos. Ela está internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo a Prefeitura de Aracruz, a mulher apresentou dificuldade respiratória e febre.

De acordo com o prefeito da cidade, Jones Cavaglieri, Aracruz tem 12 aldeias e 10 estão isoladas. Nós estamos tomando as providências. As aldeias, do total de 12, dez estão isoladas. Duas, por passar uma rodovia estadual no meio, ainda não conseguiram se isolar. Fiz contato com os caciques para que a gente possa fazer uma barreira sanitária para proteger essas duas aldeias também, explicou.