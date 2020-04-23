Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aldeia do ES

Cacique do ES reforça importância de isolamento após caso de Covid-19

O município de Aracruz, no Norte do ES, tem 12 aldeias e 10 estão isoladas. Indígena com coronavírus é idosa e está na UTI
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 13:26

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 13:26

Cacique reforça importância do isolamento social
Cacique reforça importância do isolamento social Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a primeira indígena contaminada com coronavírus no Espírito Santo. As medidas de segurança contra a doença foram reforçadas nas aldeias de Aracruz, no Norte do Estado.
O cacique da Aldeia Pau Brasil disse que reforçou as orientações para conter os avanços da Covid-19 entre os indígenas. "Nós recebemos a notícia sobre um membro da nossa comunidade com muita tristeza. Nós estamos orientando a comunidade para que faça o isolamento social", disse o cacique Valdeir.
A paciente infectada é idosa tem algumas comorbidades, como diabetes, problemas renais e cardíacos. Ela está internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo a Prefeitura de Aracruz, a mulher apresentou dificuldade respiratória e febre.

Veja Também

Bebê de 11 meses está com coronavírus em São Gabriel da Palha

Após confirmação de Covid-19, seis casos são investigados em aldeia do ES

De acordo com o prefeito da cidade, Jones Cavaglieri, Aracruz tem 12 aldeias e 10 estão isoladas. Nós estamos tomando as providências. As aldeias, do total de 12, dez estão isoladas. Duas, por passar uma rodovia estadual no meio, ainda não conseguiram se isolar. Fiz contato com os caciques para que a gente possa fazer uma barreira sanitária para proteger essas duas aldeias também, explicou.
Com informações do G1/ES e TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados