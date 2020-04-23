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Pandemia no ES

Bebê de 11 meses está com coronavírus em São Gabriel da Palha

A Secretaria de Saúde do município informou que o bebê apresenta bom estado de saúde, ele está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 21:20

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 21:20

As andorinhas tinham por hábito repousarem nos oito oitis que ficam na praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha
Praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Google Maps
Um bebê de onze meses é o terceiro paciente infectado pelo novo coronavírus em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada, na noite desta quarta-feira (22), pela prefeitura do município. O caso ainda não consta no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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A Secretaria de Saúde do município não informou o sexo do bebê e afirmou  que ainda não é capaz de identificar de que forma o bebê contraiu coronavírus, por isso realiza investigação epidemiológica para definição se o caso é de transmissão comunitária.
O secretário de saúde do município, Roberto Morandi afirmou que o bebê apresenta bom estado de saúde, ele está em isolamento domiciliar. A família é moradora do bairro Vila Comboni.

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