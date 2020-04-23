Bebê de 11 meses está com coronavírus em São Gabriel da Palha

Praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Google Maps

Um bebê de onze meses é o terceiro paciente infectado pelo novo coronavírus em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada, na noite desta quarta-feira (22), pela prefeitura do município. O caso ainda não consta no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A Secretaria de Saúde do município não informou o sexo do bebê e afirmou que ainda não é capaz de identificar de que forma o bebê contraiu coronavírus, por isso realiza investigação epidemiológica para definição se o caso é de transmissão comunitária.