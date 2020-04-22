Saúde investiga mais nove mortes suspeitas por coronavírus no ES
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) tem até a noite desta quarta-feira (22) nove mortes consideradas suspeitas e que podem ter sido provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19). São pessoas que apresentaram sintomas gripais (febre e problemas respiratórios), como outras doenças, mas que o resultado do exame ainda não está concluído.
Pela manhã, eram oito óbitos suspeitos. Um deles, segundo o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, entrou na relação dos três casos confirmados no boletim divulgado à tarde: dois homens, de 62 e de 43 anos, e uma mulher de 70 anos. Todos estavam internados no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, e ainda não há informações sobre comorbidades. A idosa e o mais jovem eram moradores de Cariacica, o outro idoso residia na Serra.
Reblin disse que, no levantamento, não havia detalhamento sobre os outros sete casos da manhã. Se algum ou todos haviam sido descartados, e se os óbitos em investigação da noite seriam novos. Contudo, o subsecretário ressaltou que, a partir desta quinta-feira (23), as notificações de mortes suspeitas passarão a apresentar mais detalhes para que as informações fiquem ainda mais claras à população.