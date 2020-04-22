Saúde investiga mais nove mortes suspeitas por coronavírus no ES

Reblin disse que, no levantamento, não havia detalhamento sobre os outros sete casos da manhã. Se algum ou todos haviam sido descartados, e se os óbitos em investigação da noite seriam novos. Contudo, o subsecretário ressaltou que, a partir desta quinta-feira (23), as notificações de mortes suspeitas passarão a apresentar mais detalhes para que as informações fiquem ainda mais claras à população.