Parada pela pandemia, Assembleia do ES deve economizar R$ 1,2 milhão

Assembleia Legislativa: só em abril, R$ 500 mil economizadosCrédito: Carlos Alberto Silva
O fechamento da Assembleia Legislativa durante o período de pandemia já gerou uma economia de R$ 499.944,06 para os cofres do Poder Legislativo durante o mês de abril, e a projeção é de que sejam economizados mais R$ 728.387,85 em maio, totalizando R$ 1.210.097,01 nos dois meses. Somente na conta de energia houve uma redução de R$ 60.734,81.
A Ales também economizou R$ 43 mil com vale-transporte, R$ 10.073,00 com passagens aéreas, R$ 6.281 a menos na conta de água e R$ 4.845,00 com lanches dos deputados.
MENOS GRATIFICAÇÕES
Somente no mês de abril, a Assembleia economizou R$ 260.160,31 com a suspensão do pagamento de gratificações a servidores que exercem funções de periculosidade. O valor é proporcional a 21 dias, já que a suspensão foi feita a partir de ato assinado pelo presidente Erick Musso (Republicanos) em 9 de abril. Para o mês de maio, a projeção é de uma economia de R$ 353.905,49.
OUTRAS DESPESAS
Algumas despesas do mês de abril, segundo a Assembleia, não foram tabuladas porque alguns fechamentos de contratos são feitos ao longo do mês.
CHAMA OUTRO, OK?
De um gaiato na internet filosofando sobre o ciúme de Bolsonaro de quem lhe faz sombra: “O próximo a ser demitido é o intérprete de Libras. Está aparecendo demais”.
CADÊ OS ELEITORES?
Os políticos em Vila Velha estão com azar. A Festa da Penha foi virtual e a Colonização do Solo Espírito-Santense (23 de Maio) não será realizada, por causa da pandemia da Covid-19. Dois momentos privilegiados de contato com o eleitor em busca de votos.
LOUCADEMIA EM VILA VELHA
Alunos estão entrando pela porta dos fundos de uma academia na Praia da Costa. É aquela mesma unidade frequentada pela madame que culpou os “mendigos” que foram para a Itália na baixa temporada pela pandemia da Covid-19.
O GOOGLE É TESTEMUNHA
Leitor da coluna dá a dica: se digitar “Bolsonaro recua” no Google, aparecerão 100 mil resultados.
NO NÍVEL DO MINISTRO
Outro leitor conta que foi digitar a palavra “impressionante” e o corretor do seu celular, surpreendentemente, sugeriu “imprecionante”. “Este smartphone deve ter sido do ministro Abraham ‘Imprecionante’ Weintraub”, conclui.
GAROTO-PROPAGANDA
Na sessão virtual da última quarta-feira (29) da Câmara de Vitória, o vereador Leonil (Cidadania) participou dos debates diretamente de uma grande loja de material de construção e utilidades do lar.
OUTRAS PRAGAS EXISTEM
Não bastasse a pandemia da Covid-19, um surto de dengue e chikungunya atingiu a Ilha do Boi, em Vitória. Segundo o grupo da associação de moradores, são pelo menos 58 pessoas doentes. Moradora, que pede o carro-fumacê de volta e mais limpeza regular no bairro, ironiza a situação: “Ficamos isolados em casa e o mosquito nos achou”.
CONTAGEM REGRESSIVA
Os próximos a ir para a lista de “comunistas” dos bolsonaristas: “Regina Duarte e Paulo Guedes”.
TOSSIDÃO DO ZAP
Especialistas dizem que a quarenta favorece o refluxo gastroesofágico e, por decorrência, a tosse seca. Com medo do contato por causa da Covid-19, tem gente querendo enviar para o seu médico um áudio da sua tosse para diagnóstico.
O NOVO LUXO
Em Vitória, até hotel de luxo tenta se adaptar aos novos tempos e agora está entregando comidas e bebidas por aplicativo ou por retirada no balcão.
CAMINHO LIVRE
A Prefeitura de Vitória reparou o muro caído que impedia a passagem de pedestres numa calçada próxima ao Hospital Infantil, em Bento Ferreira, conforme mostrou a coluna na semana passada. O proprietário do carro abandonado no local foi notificado para retirar o veículo.
CONTRA DUAS VEZES
Ex-presidente da OAB-ES, Homero Mafra diz que foi contra o STF ter impedido a posse de Lula como ministro de Dilma e que, por uma questão de coerência, também é contra o Supremo impedir a nomeação de Ramagem para a direção-geral da PF. “Arbítrio é arbítrio, não importa a quem interesse”, defende o advogado criminalista.
ALÔ, ELEITOR!
Você tem motivo para ter medo das investigações da Polícia Federal?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.