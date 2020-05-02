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Leonel Ximenes

Parada pela pandemia, Assembleia do ES deve economizar R$ 1,2 milhão

Caíram despesas com energia elétrica, água, passagens aéreas, lanches dos deputados e gratificações de periculosidade de alguns servidores

Públicado em 

02 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
Assembleia Legislativa: só em abril, R$ 500 mil economizados Crédito: Carlos Alberto Silva
O fechamento da Assembleia Legislativa durante o período de pandemia já gerou uma economia de R$ 499.944,06 para os cofres do Poder Legislativo durante o mês de abril, e a projeção é de que sejam economizados mais R$ 728.387,85 em maio, totalizando R$ 1.210.097,01 nos dois meses. Somente na conta de energia houve uma redução de R$ 60.734,81.
A Ales também economizou R$ 43 mil com vale-transporte, R$ 10.073,00 com passagens aéreas, R$ 6.281 a menos na conta de água e R$ 4.845,00 com lanches dos deputados.

MENOS GRATIFICAÇÕES

Somente no mês de abril, a Assembleia economizou R$ 260.160,31 com a suspensão do pagamento de gratificações a servidores que exercem funções de periculosidade. O valor é proporcional a 21 dias, já que a suspensão foi feita a partir de ato assinado pelo presidente Erick Musso (Republicanos) em 9 de abril. Para o mês de maio, a projeção é de uma economia de R$ 353.905,49.

OUTRAS DESPESAS

Algumas despesas do mês de abril, segundo a Assembleia, não foram tabuladas porque alguns fechamentos de contratos são feitos ao longo do mês.

CHAMA OUTRO, OK?

De um gaiato na internet filosofando sobre o ciúme de Bolsonaro de quem lhe faz sombra: “O próximo a ser demitido é o intérprete de Libras. Está aparecendo demais”.

CADÊ OS ELEITORES?

Os políticos em Vila Velha estão com azar. A Festa da Penha foi virtual e a Colonização do Solo Espírito-Santense (23 de Maio) não será realizada, por causa da pandemia da Covid-19. Dois momentos privilegiados de contato com o eleitor em busca de votos.

LOUCADEMIA EM VILA VELHA

Alunos estão entrando pela porta dos fundos de uma academia na Praia da Costa. É aquela mesma unidade frequentada pela madame que culpou os “mendigos” que foram para a Itália na baixa temporada pela pandemia da Covid-19.

O GOOGLE É TESTEMUNHA

Leitor da coluna dá a dica: se digitar “Bolsonaro recua” no Google, aparecerão 100 mil resultados.

NO NÍVEL DO MINISTRO

Outro leitor conta que foi digitar a palavra “impressionante” e o corretor do seu celular, surpreendentemente, sugeriu “imprecionante”. “Este smartphone deve ter sido do ministro Abraham ‘Imprecionante’ Weintraub”, conclui.

GAROTO-PROPAGANDA

Na sessão virtual da última quarta-feira (29) da Câmara de Vitória, o vereador Leonil (Cidadania) participou dos debates diretamente de uma grande loja de material de construção e utilidades do lar.

OUTRAS PRAGAS EXISTEM

Não bastasse a pandemia da Covid-19, um surto de dengue e chikungunya atingiu a Ilha do Boi, em Vitória. Segundo o grupo da associação de moradores, são pelo menos 58 pessoas doentes. Moradora, que pede o carro-fumacê de volta e mais limpeza regular no bairro, ironiza a situação: “Ficamos isolados em casa e o mosquito nos achou”.

CONTAGEM REGRESSIVA

Os próximos a ir para a lista de “comunistas” dos bolsonaristas: “Regina Duarte e Paulo Guedes”.

TOSSIDÃO DO ZAP

Especialistas dizem que a quarenta favorece o refluxo gastroesofágico e, por decorrência, a tosse seca. Com medo do contato por causa da Covid-19, tem gente querendo enviar para o seu médico um áudio da sua tosse para diagnóstico.

O NOVO LUXO

Em Vitória, até hotel de luxo tenta se adaptar aos novos tempos e agora está entregando comidas e bebidas por aplicativo ou por retirada no balcão.

CAMINHO LIVRE

A Prefeitura de Vitória reparou o muro caído que impedia a passagem de pedestres numa calçada próxima ao Hospital Infantil, em Bento Ferreira, conforme mostrou a coluna na semana passada. O proprietário do carro abandonado no local foi notificado para retirar o veículo.

CONTRA DUAS VEZES

Ex-presidente da OAB-ES, Homero Mafra diz que foi contra o STF ter impedido a posse de Lula como ministro de Dilma e que, por uma questão de coerência, também é contra o Supremo impedir a nomeação de Ramagem para a direção-geral da PF. “Arbítrio é arbítrio, não importa a quem interesse”, defende o advogado criminalista.

ALÔ, ELEITOR!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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