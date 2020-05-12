Decisão de Erick de abrir Assembleia causa surpresa, mas  pode ser revista até amanhã

Erick Musso presidindo sessão virtual da Assembleia Legislativa Crédito: Leo Duarte

A decisão do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso (Republicanos), de retomar gradualmente as atividades presenciais da Casa , provocou um racha entre os servidores do Legislativo. O sentimento foi de perplexidade, inclusive de alguns aliados do parlamentar.

Segundo o que a coluna apurou, pouquíssimos tiveram acesso à manifestação do deputado, anunciada ontem (11), justamente no dia com mais registros de mortos (15) pela Covid-19 no Espírito Santo.

Entre os servidores da Casa, os mais alinhados à extrema-direita apoiaram a reabertura e o retorno ao trabalho, como vem defendendo o presidente Jair Bolsonaro. Mas outra visão densamente compartilhada entre funcionários foi o discurso do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes , pedindo prudência, num dia trágico para o Estado.

A quantidade de 15 mortos supera, inclusive, o dia mais violento do ano no ES, 5 de abril, quando 12 pessoas foram assassinadas.

OITO DEPUTADOS TÊM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE

A Assembleia Legislativa tem oito deputados com mais de 60 anos: Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Emílio Mameri, Enivaldo dos Anjos, Iriny Lopes, Janete de Sá, José Esmeraldo e Theodorico Ferraço. Embora no grupo de risco, todos estes têm demonstrado ter uma saúde boa. Do alto dos seus 80 anos, Hércules Silveira chegou a perguntar se poderia participar das sessões no plenário.

Há ainda outros deputados que apresentaram comorbidades recentes, como Euclério Sampaio. O parlamentar, que é pré-candidato à Prefeitura de Cariacica, teve um problema de coração e necessitou ficar afastado para tratamento.

DEPUTADOS QUE FORAM INFECTADOS

Lorenzo Pazolini. Mostrando que não escolhe idade entre suas vítimas, o coronavírus na Assembleia Legislativa atingiu inclusive os parlamentares mais jovens, como o próprio presidente Erick Musso

Musso, em uma sessão virtual, chegou a detalhar que o coronavírus lhe provocou muito cansaço e até dificuldades para tomar banho. Aliás, o deputado tem sido alvo de memes que circulam pelos grupos de servidores da Ales. Um deles o compara à influenciadora digital Gabriela Pugliesi , que deu uma festa, transmitida pelas redes sociais, em que ela debocha da doença.

Curiosamente, a Covid-19, na Assembleia, atingiu em cheio os Republicanos: além de Erick e Pazolini, o correligionário Roberto Carneiro , diretor da Assembleia, foi acometido pela doença.

Fontes ouvidas pela coluna calculam que um retorno gradual das atividades na Assembleia, ainda que em meio período, poderia trazer até 30% do efetivo da Casa de volta ao trabalho presencial.

A assessoria diz que a Ales tem 1.374 servidores ativos (incluindo os parlamentares), ou seja, pelo menos 400 pessoas poderiam voltar a circular pelos corredores do Palácio Domingos Martins. Esse acréscimo também aumentaria o número de pessoas que utilizariam o transporte coletivo, uma temeridade nestes tempos de coronavírus.

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