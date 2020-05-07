Secretário do ES: 'Normal de antes não será possível nos próximos 12, 18 meses'

Nésio citou a falta de vacina contra o coronavírus e a incerteza se há imunidade para quem já pegou a doença como fatores que vão justificar a necessidade de manutenção das medidas de distanciamento social, mesmo que o comércio e outras atividades sejam retomadas.

O secretário estadual destacou que as empresas terão que se adaptar a essa "nova normalidade", mesmo que as atividades presenciais sejam retomadas, aos poucos, no Espírito Santo, incorporando cada vez mais a tecnologia à rotina de trabalho. "Estamos sendo obrigados a incorporar a tecnologia a esse novo normal, que vai ser preciso ser feito com uma força ainda maior daqui pra frente. As atividades que possam ser feitas à distância precisam ser feitas à distância, com home office. Precisa reduzir a carga do transporte coletivo, mesmo restabelecendo um novo normal", disse.