Valeixo cita pedido 'em canal não apropriado' na PF do ES no caso Adriano

Adriano Magalhães da Nóbrega é acusado de chefiar grupo de matadores de aluguel no RJ Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Valeixo cita "em canal não apropriado" na PF do ES no caso Adriano

Segundo o ex-diretor, a solicitação não voltou a ser feita e, consequentemente, a questão não voltou a ser tratada. O episódio foi relatado por Valeixo, em depoimento prestado na segunda-feira (11), quando foi questionado se houve "algum pedido de autuação da Polícia Federal" na operação contra Adriano. Nele, Valeixo confirma que a operação para prender o ex-policial era de conhecimento do Ministério da Justiça. Segundo a coluna Painel, da "Folha de S. Paulo", uma das secretarias do Ministério, na época ainda chefiado pelo ex-juiz Sergio Moro , também sondou a possibilidade de apoio com helicóptero e alguns efetivos.

"Que houve uma consulta à Polícia Federal, não pelo canal apropriado, vez que se deu via Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (SEOPI) e através do Dr. Jairo, Superintendente da PF no Espírito Santo, de um apoio aéreo a uma operação na Bahia, que o depoente respondeu que devia se observar os canais apropriados, via canais de inteligência se houvesse informações reservadas, para que se avaliasse o apoio da Polícia Federal, que no entanto esse pedido nunca foi formalizado, logo não foi respondido", diz o trecho do depoimento em que o superintendente foi citado, que A Gazeta teve acesso.

Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da Polícia Federal que deu depoimento à própria PF Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ex-PM foi morto em um sítio em Esplanada, a 170 quilômetros ao norte de Salvador, na Bahia. Ele estava sendo procurado desde a deflagração da Operação Intocáveis, da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investigava acusados de integrar o grupo miliciano "Escritório do Crime", que atuava em Rio das Pedras e na Muzema, na periferia da capital fluminense. O imóvel onde o miliciano foi morto pertence ao vereador de Esplanada Gilsinho da Dedé (PSL-BA). Ele alegou não ter conhecimento de que o ex-capitão estava em seu sítio.

OUTRO LADO