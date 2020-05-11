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Política

'Quero diretor na PF com mais afinidade comigo', disse Bolsonaro, segundo Valeixo

Afirmação foi feita durante depoimento prestado nesta segunda (11), pelo ex-chefe da Polícia Federal na sede dacorporação em Curitiba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 15:34

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 15:34

Maurício Valeixo
Delegado Maurício Valeixo, ex-chefe da Polícia Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Em depoimento prestado nesta segunda-feira (11), o ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo disse que o presidente Jair Bolsonaro decidiu exonerá-lo porque queria no cargo alguém de sua confiança.
Segundo pessoa com acesso à oitiva, Valeixo contou que Bolsonaro lhe disse não ter nada contra a sua pessoa, mas que buscava um diretor com quem tivesse mais afinidade.
O depoimento, em inquérito que apura se o presidente da República tentou interferir indevidamente na corporação, começou de manhã e, após um intervalo, prosseguiu na tarde desta segunda na Superintendência da PF em Curitiba.
O relato de Valeixo condiz com declaração pública de Bolsonaro. Ao discursar em 24 de abril, logo após ex-ministro Sergio Moro deixar o cargo, o presidente descreveu uma conversa com o titular da Justiça sobre a troca de comando na corporação.
"Quero um delegado, que pode não ser o seu, que pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele", disse Bolsonaro.

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"Por que não? Eu interajo com os homens de inteligência das Forças Armadas, se preciso for, eu interajo com a Abin [Agência Brasileira de Inteligência], interajo com qualquer um do governo", prosseguiu.
Valeixo foi demitido em abril, estopim para a crise que culminou com a saída do ex-ministro da Justiça Sergio Moro do governo.
No evento de sua despedida do cargo e em depoimento à PF, o ex-juiz da Lava Jato acusou Bolsonaro de ingerência política na corporação.
Com base nas suspeitas lançadas, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo a abertura do inquérito para apurar se houve alguma conduta criminosa por parte de Bolsonaro e, em outra hipótese, se Moro pode ter feito denúncia caluniosa.
Nesta segunda, também depõem à PF, em Brasília, o delegado Alexandre Ramagem, cuja nomeação para substituir Valeixo foi barrada pelo Supremo diante de indícios de desvio de finalidade, e o ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro Ricardo Saadi, que deixou o cargo no ano passado, após Bolsonaro pressionar por sua saída.

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