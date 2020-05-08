Carla Zambelli depõe à PF no dia 13 sobre denúncias de Moro contra Bolsonaro

Deputada Carla Zambelli (PSL-SP) em evento de filiação do novo partido, Aliança pelo Brasil, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Zambelli propôs antecipar o depoimento, mas a data foi mantida. Em nota, a deputada afirmou que "prestará todas as informações necessárias" e que "não tem nada a esconder".

"Está claro para todos que minha intenção sempre foi buscar a pacificação de qualquer conflito e que, em momento algum, tentei oferecer um cargo ao ex-ministro, até porque não tenho qualquer prerrogativa para fazê-lo", afirmou.

Carla Zambelli vai depôr acompanhada dos advogados Rodolfo Maderic e Huendel Rolim. A deputada foi listada para depôr após Moro revelar mensagens trocadas com a parlamentar que indicariam a pressão de Bolsonaro para a substituição de Maurício Valeixo pelo diretor da Abin, Alexandre Ramagem, do comando da Polícia Federal.

MUDANÇA NA DIREÇÃO-GERAL DA PF