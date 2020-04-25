Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Frase de Moro 'Prezada não estou à venda' é muito calculada, diz Carla Zambelli
Política

Frase de Moro 'Prezada não estou à venda' é muito calculada, diz Carla Zambelli

Deputada federal acusa o ex-ministro de ter planos de vazar as conversas muito antes da noite de sexta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 16:17

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 16:17

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse neste sábado, 25, em entrevista à rede CNN, que a frase do ex-ministro Sergio Moro "Prezada, não estou à venda", dirigida a ela em mensagem por WhatsApp quando questionou o ex-juiz sobre sua ida ao Supremo, não foi natural, mas sim "muito calculada".
"Eu estava completamente desarmada e ele aí armado", disse a parlamentar, ao falar das conversas relevadas na sexta-feira, 24, pelo Jornal Nacional, da TV Globo.
Carla Zambelli acusa o ex-ministro de ter planos de vazar as conversas muito antes da noite de sexta. "Não é novidade nenhuma a vontade de Moro ir para o Supremo", disse Carla Zambelli.
Segundo ela, a conversa existe desde que ele foi para o ministério, seja na imprensa ou nos corredores de Brasília. "Não era só eu, mas todo mundo esperava Moro no Supremo", afirmou.

Veja Também

'Preservar PF de interferência política não é questão pessoal', diz Moro

Estou levando porrada e ele não faz nada, desabafou Bolsonaro sobre Moro

Bolsonaro cobrou de Moro troca na PF por investigação contra aliados

A parlamentar disse ainda que Bolsonaro "nunca abriu pra gente" se ele levaria ou não Moro ao STF: "Isso é assunto de segurança nacional."
Em outra parte da entrevista, Zambelli afirmou que o nome de Moro já é há algum tempo o mais ventilado para a vaga do Supremo.

ENTENDIMENTO

Para a deputada federal, havia uma falta de entendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e Moro, "uma conversa que não andava". "Faltava uma conversa para os dois sentarem e se entenderem", disse ela, que em novos trechos da conversa com o Moro divulgadas pela própria parlamentar propõe um almoço ou um café da manhã de Moro com o presidente.
Carla Zambelli disse que se falasse com Bolsonaro sobre esse encontro, "a grande probabilidade" era de que ele aceitasse.
Sobre o vazamento das mensagens por Moro, Zambelli considerou um "traição".
Questionada sobre a forma como Moro a tratou algumas vezes nas conversas, chamando a parlamentar de "prezada", ela disse que o ex-juiz é formal e trata assim todo mundo. "Não é nem raiva, nem nada, é só uma decepção."
Ela ressaltou que trocou as mensagens de forma "ingênua".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados