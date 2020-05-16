Governo do ES ainda não vê risco de atraso no salário de servidores, diz secretário

"As medidas que estamos anunciando são justamente para equilibrar a despesa com a receita do Estado. Se a crise intensificar mais do que as nossas projeções, se as medidas do governo federal não chegarem ao Estado, se o presidente vetar o projeto que está lá com ele e o congresso não derrubar o veto, enfim, possibilidades a gente não pode descartar nenhuma, mas, acima de tudo, o que a população tem que ver é o nosso empenho de manter as contas equilibradas e honrar compromissos que o governo tenha com seus servidores e seus fornecedores "