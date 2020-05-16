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Novo boletim

Espírito Santo registra 271 mortes e 6.595 casos do novo coronavírus

Nas últimas 24 horas, houve um aumento de quase 400 casos da doença, além de 11 novos óbitos. Vila Velha segue sendo a cidade com maior número de registros da Covid-19, conforme boletim deste sábado (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2020 às 17:05

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 17:05

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença
Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação
Espírito Santo registrou 271 mortos e 6.595 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus na tarde deste sábado (16). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 11 óbitos e 397 novos casos. 
O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 2.585 pessoas que superaram o vírus. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,11% . Até o momento, já foram realizados 26.002 testes da doença em todo o Estado. 
Com 1.355 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguido por Serra (1.315), Vitória (1.209) e Cariacica (879). Entre os bairros, Jardim Camburi e Praia da Costa lideram o ranking de registros, ambos com 170 diagnósticos positivos para a doença. 

Previna-se

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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