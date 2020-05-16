Espírito Santo registra 271 mortes e 6.595 casos do novo coronavírus

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação

O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 2.585 pessoas que superaram o vírus. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,11% . Até o momento, já foram realizados 26.002 testes da doença em todo o Estado.

Com 1.355 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguido por Serra (1.315), Vitória (1.209) e Cariacica (879). Entre os bairros, Jardim Camburi e Praia da Costa lideram o ranking de registros, ambos com 170 diagnósticos positivos para a doença.

Previna-se

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.