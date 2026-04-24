Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado

Quatro irmãos abriram um processo contra o espólio de Michael Jackson afirmando que sofreram abuso sexual durante a infância. A família, que era próxima do artista, passou anos defendendo o músico de outras acusações do tipo.
Parte dos irmãos - Dominic, Aldo, Marie Nicole e Eddie Cascio - diz, ao jornal The New York Times, que levou anos para concluir que foram, sim, estuprados por Michael Jackson. Outros dizem que compreenderam cedo os abusos, mas que se sentiam intimidados para comentar o assunto, mesmo entre eles.
A reportagem foi publicada nesta sexta-feira (24), dia da estreia americana de "Michael", cinebiografia do cantor que vem causando polêmica justamente por não abordar as acusações de abuso contra o cantor ao longo dos anos.
Há ainda um quinto irmão, que não pôde se juntar aos outros por motivos judiciais, diz o The New York Times. O cantor pop se aproximou de seus pais, Dominic e Connie, por frequentar um hotel em Manhattan gerenciado pela família.
Marty Singer, advogado do espólio do artista, disse ao jornal americano que o processo é uma tentativa desesperada de extorsão. A família Cascio estaria pedindo milhões no processo ao qual o The New York Times teve acesso.
A defesa de Michal chama a atenção para o fato de a família ter defendido o músico de acusações do tipo por mais de 25 anos. Os irmãos, em uma entrevista a Oprah Winfrey, em 2010, um ano após a morte do cantor, disseram nunca terem vivido nenhum abuso .
Entenda o caso
Em 2020, porém, os irmãos procuraram o espólio de Michael para dizer que haviam sofrido abuso sexual. A família do cantor, então, firmou um acordo com os Cascio, que receberam cerca de US$ 16 milhões (aproximadamente R$ 80 milhões) ao longo dos últimos cinco anos. As acusações permaneceram em sigilo durante o período.
Mas os pagamentos foram interrompidos no ano passado, quando os irmãos pediram uma indenização maior. A briga, então, foi parar na Justiça.
Aldo, um dos irmãos, diz que Michael fez sexo oral nele quando ele tinha sete anos. Hoje, aos 35, o homem afirma que os abusos seguiram por anos. Quando o cantor queria fazer sexo, pedia às crianças que fossem com ele para um dos parques da Disney nos Estados Unidos, segundo Aldo.
Sua irmã Marie Nicole Porte, hoje aos 37, diz que tinha 12 anos quando foi abusada pelo artista pela primeira vez. Dominic, de 39, afirma que Michael pedia para eles chuparem seus mamilos enquanto ele se masturbava.
Documentos judiciais obtidos pelo The New York Times afirmam que os abusos aconteceram em vários locais, inclusive na casa do cantor. Quando os pais perguntavam sobre Michael, os irmãos negavam que algo de errado tivesse ocorrido. O casal não quis comentar o caso.