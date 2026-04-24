Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado

Quatro irmãos abriram um processo contra o espólio de Michael Jackson afirmando que sofreram abuso sexual durante a infância. A família, que era próxima do artista, passou anos defendendo o músico de outras acusações do tipo.





Parte dos irmãos - Dominic, Aldo, Marie Nicole e Eddie Cascio - diz, ao jornal The New York Times, que levou anos para concluir que foram, sim, estuprados por Michael Jackson. Outros dizem que compreenderam cedo os abusos, mas que se sentiam intimidados para comentar o assunto, mesmo entre eles.





A reportagem foi publicada nesta sexta-feira (24), dia da estreia americana de "Michael", cinebiografia do cantor que vem causando polêmica justamente por não abordar as acusações de abuso contra o cantor ao longo dos anos.