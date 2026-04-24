Espírito Santo abre espaço para mulheres no surf de ondas grandes

O Espírito Santo vive um momento de destaque no surf de ondas grandes, e as mulheres estão cada vez mais inseridas nesse cenário. No próximo dia 25 de abril, o projeto Diamantes Capixabas, em parceria com o Shaka Surf Park, promove a primeira edição do evento “Introdução ao Big Surf para Mulheres”, na praia de Setiba, em Guarapari.
A proposta é reunir atletas, especialistas e convidadas em uma programação voltada ao aprendizado, à troca de experiências e ao fortalecimento da presença feminina na modalidade, ainda predominantemente masculina.
Criado com o objetivo de fomentar o protagonismo capixaba no surf de ondas grandes, o projeto Diamantes Capixabas busca colocar o Espírito Santo em evidência no cenário nacional e internacional. A inclusão de mulheres é um dos pilares da iniciativa, que aposta na oferta de estrutura, segurança e incentivo como caminhos para ampliar a participação feminina no esporte.
A programação do evento começa cedo, às 6h, com uma sessão de freesurf. Em seguida, às 8h, as participantes se reúnem para um café da manhã no Shaka Surf Park. O destaque do dia será um bate-papo a partir das 9h, reunindo a jovem surfista Aninha Dagostini, de 13 anos, e a major do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Gabriela Andrade. A mediação será feita por Luiz Hadad.
Durante a conversa, serão abordadas diferentes perspectivas do surf de ondas grandes: a experiência de quem já encara desafios em locais como Avalanche e Nazaré e a visão técnica de uma especialista em salvamento aquático. A programação inclui ainda uma introdução aos equipamentos utilizados na modalidade e uma aula prática de resgate no mar, com encerramento previsto para às 12h30.
Para Aninha Dagostini, o evento representa uma oportunidade de inspirar outras meninas. “Surfar ondas grandes é um sonho que muita menina tem, mas acha que não é para ela. Esse evento existe para mostrar que é possível, e que temos ondas e estrutura para isso no Espírito Santo”, afirma.
Já a major Gabriela Andrade destaca a importância do preparo para situações de risco. “Quem surfa precisa saber como agir em uma emergência, seja para se salvar ou ajudar outra pessoa. Levar esse conhecimento para mulheres que estão começando no big surf é fundamental”, ressalta.
O Espírito Santo já possui tradição no surf de ondas grandes, com locais conhecidos como a Laje da Avalanche e o Coral do Céu, em Vila Velha, além da Boca do Rio e os picos de Regência, em Linhares, que atraem surfistas de diversas partes do Brasil e do mundo.
A iniciativa é viabilizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), com patrocínio da ES Gás e apoio cultural do Instituto Energisa. O projeto também busca difundir as particularidades do surf de ondas grandes, que pode ser praticado tanto na remada quanto no tow-in, com auxílio de jet-ski, e depende de condições específicas de mar para sua realização.