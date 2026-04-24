Espírito Santo abre espaço para mulheres no surf de ondas grandes

O Espírito Santo vive um momento de destaque no surf de ondas grandes, e as mulheres estão cada vez mais inseridas nesse cenário. No próximo dia 25 de abril, o projeto Diamantes Capixabas, em parceria com o Shaka Surf Park, promove a primeira edição do evento “Introdução ao Big Surf para Mulheres”, na praia de Setiba, em Guarapari.





A proposta é reunir atletas, especialistas e convidadas em uma programação voltada ao aprendizado, à troca de experiências e ao fortalecimento da presença feminina na modalidade, ainda predominantemente masculina.





Criado com o objetivo de fomentar o protagonismo capixaba no surf de ondas grandes, o projeto Diamantes Capixabas busca colocar o Espírito Santo em evidência no cenário nacional e internacional. A inclusão de mulheres é um dos pilares da iniciativa, que aposta na oferta de estrutura, segurança e incentivo como caminhos para ampliar a participação feminina no esporte.





A programação do evento começa cedo, às 6h, com uma sessão de freesurf. Em seguida, às 8h, as participantes se reúnem para um café da manhã no Shaka Surf Park. O destaque do dia será um bate-papo a partir das 9h, reunindo a jovem surfista Aninha Dagostini, de 13 anos, e a major do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Gabriela Andrade. A mediação será feita por Luiz Hadad.





Durante a conversa, serão abordadas diferentes perspectivas do surf de ondas grandes: a experiência de quem já encara desafios em locais como Avalanche e Nazaré e a visão técnica de uma especialista em salvamento aquático. A programação inclui ainda uma introdução aos equipamentos utilizados na modalidade e uma aula prática de resgate no mar, com encerramento previsto para às 12h30.





Para Aninha Dagostini, o evento representa uma oportunidade de inspirar outras meninas. “Surfar ondas grandes é um sonho que muita menina tem, mas acha que não é para ela. Esse evento existe para mostrar que é possível, e que temos ondas e estrutura para isso no Espírito Santo”, afirma.



