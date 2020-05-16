No Twitter, Carlos Bolsonaro critica Luciano Rezende, que rebate em vídeo

Luciano Rezende gravou um vídeo para rebater as críticas de Carlos Bolsonaro e explicar as medidas adotadas para combater o coronavírus em Vitória Crédito: Reprodução/Twitter

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) fez críticas ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania) , em suas redes sociais na tarde deste sábado (16). No Twitter, o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o "comunismo caminha a passos largos" após compartilhar uma publicação que informava que o prefeito de Vitória iria reduzir a iluminação pública na Capital do Espírito Santo para evitar aglomerações e aumentar o isolamento. Luciano Rezende rebateu as críticas e disse que se tratava de uma "fake news".

Da série: medidas de governadores e prefeitos.... o comunismo caminha a passos largos. pic.twitter.com/I5QeIuDXBQ — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 16, 2020

A publicação compartilhada por Carlos Bolsonaro foi criada originalmente por um perfil de direita do Espírito Santo. A mensagem afirma que Luciano Rezende quer aumentar o isolamento reduzindo iluminação pública em Vitória e questiona "Menos mortos por Covid compensarão mais mortos pela criminalidade?".

Em seu perfil, o vereador do Rio de Janeiro comentou que "o comunismo caminha a passos largos". Ele também disse que a medida do prefeito de Vitória não era uma "ideia de jumento" mas que "o caos é proposital para apresentar o estado como salvador da pátria conosco comendo as migalhas que 'humanamente' oferecem".

O conteúdo da mensagem, contudo, foi distorcido do seu contexto original. Na última semana , o prefeito de Vitória anunciou que estava analisando locais na Capital onde ele faria redução da iluminação pública para aumentar o isolamento. Ele disse que isso se daria, provavelmente, em quadras e campos da cidade. Vitória é a terceira cidade do Espírito Santo com maior número de casos confirmados de coronavírus, ficando atrás apenas de Vila Velha e Serra. Até este sábado, haviam sido registrado 1.209 casos na Capital.

RESPOSTA NO TWITTER

Em seu perfil no Twitter, Luciano Rezende divulgou um vídeo onde rebateu as críticas de Carlos Bolsonaro e disse que a informação compartilhada pelo filho do presidente se tratava de uma inverdade.

"Isso é uma uma notícia absurda, uma fake news. O que nós propusemos em Vitória e inclusive já fizemos foi diminuir a luz dos refletores da praia, das quadras e das dezenas de campos de grama sintética que nós temos na cidade, para diminuir a aglomeração que é o protocolo orientado para o isolamento social no combate a esta pandemia no mundo inteiro. A cidade de Vitória tem uma iluminação extremamente qualificada e continua muito bem iluminada" Luciano Rezende - Prefeito de Vitória

Confira o vídeo na íntegra:

Carlos Bolsonaro, um dos filhos do Presidente da República, postou em suas redes sociais, uma FAKE NEWS sobre nossa gestão em Vitória! Veja a minha resposta e compartilhe, por favor... ?? pic.twitter.com/ucYWK94A3b — Luciano Rezende (@LucianoRezende) May 16, 2020

O prefeito de Vitória também lamentou a "politização de baixa qualidade" que o Brasil passa e disse que o país precisa de uma liderança generosa nesse momento de pandemia.