No Twitter, Carlos Bolsonaro critica Luciano Rezende, que rebate em vídeo

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) fez críticas ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), em suas redes sociais na tarde deste sábado (16). No Twitter, o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o "comunismo caminha a passos largos" após compartilhar uma publicação que informava que o prefeito de Vitória iria reduzir a iluminação pública na Capital do Espírito Santo para evitar aglomerações e aumentar o isolamento. Luciano Rezende rebateu as críticas e disse que se tratava de uma "fake news".
A publicação compartilhada por Carlos Bolsonaro foi criada originalmente por um perfil de direita do Espírito Santo. A mensagem afirma que Luciano Rezende quer aumentar o isolamento reduzindo iluminação pública em Vitória e questiona "Menos mortos por Covid compensarão mais mortos pela criminalidade?".
Em seu perfil, o vereador do Rio de Janeiro comentou que "o comunismo caminha a passos largos". Ele também disse que a medida do prefeito de Vitória não era uma "ideia de jumento" mas que "o caos é proposital para apresentar o estado como salvador da pátria conosco comendo as migalhas que 'humanamente' oferecem".
O conteúdo da mensagem, contudo, foi distorcido do seu contexto original. Na última semana, o prefeito de Vitória anunciou que estava analisando locais na Capital onde ele faria redução da iluminação pública para aumentar o isolamento. Ele disse que isso se daria, provavelmente, em quadras e campos da cidade. Vitória é a terceira cidade do Espírito Santo com maior número de casos confirmados de coronavírus, ficando atrás apenas de Vila Velha e Serra. Até este sábado, haviam sido registrado 1.209 casos na Capital.
RESPOSTA NO TWITTER
Em seu perfil no Twitter, Luciano Rezende divulgou um vídeo onde rebateu as críticas de Carlos Bolsonaro e disse que a informação compartilhada pelo filho do presidente se tratava de uma inverdade.
"Isso é uma uma notícia absurda, uma fake news. O que nós propusemos em Vitória e inclusive já fizemos foi diminuir a luz dos refletores da praia, das quadras e das dezenas de campos de grama sintética que nós temos na cidade, para diminuir a aglomeração que é o protocolo orientado para o isolamento social no combate a esta pandemia no mundo inteiro. A cidade de Vitória tem uma iluminação extremamente qualificada e continua muito bem iluminada"
Confira o vídeo na íntegra:
O prefeito de Vitória também lamentou a "politização de baixa qualidade" que o Brasil passa e disse que o país precisa de uma liderança generosa nesse momento de pandemia.
"Eu queria dizer da minha tristeza, no momento em que o Brasil atinge quase 1.000 mortos por dia, quase 15 mil mortos no total, nós tenhamos coisa dessa natureza, energia sendo voltada para uma politização de baixa qualidade de um assunto tão sério como a pandemia do coronavírus", declarou.