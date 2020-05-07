Para aumentar isolamento, prefeito de Vitória reduzirá iluminação pública

O aumento no número de casos do novo coronavírus e a diminuição na taxa de isolamento social levaram o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, a decidir reduzir a iluminação pública em alguns locais da Capital. Segundo a assessoria de imprensa do prefeito, a redução deve abranger quadras e campos.
"Temos 63% dos nossos leitos de UTI ocupados. Mais medidas são necessárias. Pedi à nossa equipe para me apresentar onde faremos diminuição da iluminação pública em Vitória. Peço sua compreensão e apoio", escreveu o prefeito em seu perfil no Twitter.
Para aumentar isolamento, prefeito de Vitória reduzirá iluminação das ruas
Mesmo com as recomendações de isolamento social, muitos moradores ainda insistem em fazer caminhadas e outros exercícios físicos em locais públicos.
Vitória já conta com 726 casos confirmados da Covid-19 e 27 mortes. Mais de 1500 casos suspeitos seguem em investigação. Em todo o Estado, a taxa de ocupação de UTI já está em 62,93%. Já nos leitos de enfermaria, essa taxa está em 34,48%.
O distanciamento social no Espírito Santo segue inferior ao patamar recomendado, que é de 55% de isolamento. Na Grande Vitória, a média de isolamento registrada foi de 44,88% nesta terça-feira (5). Em todo o Estado, o percentual é de 47%.