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Para aumentar isolamento, prefeito de Vitória reduzirá iluminação pública

'Temos 63% dos nossos leitos de UTI ocupados. Mais medidas são necessárias. Pedi à nossa equipe para me apresentar onde faremos diminuição da iluminação pública em Vitória', afirmou Luciano Rezende em seu perfil no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:00

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:00

Luciano Rezende:
Luciano Rezende, prefeito de Vitória Crédito: Reprodução TV Gazeta
O aumento no número de casos do novo coronavírus e a diminuição na taxa de isolamento social levaram o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, a decidir reduzir a iluminação pública em alguns locais da Capital. Segundo a assessoria de imprensa do prefeito, a redução deve abranger quadras e campos.
"Temos 63% dos nossos leitos de UTI ocupados. Mais medidas são necessárias. Pedi à nossa equipe para me apresentar onde faremos diminuição da iluminação pública em Vitória. Peço sua compreensão e apoio", escreveu o prefeito em seu perfil no Twitter.
Para aumentar isolamento, prefeito de Vitória reduzirá iluminação das ruas
Mesmo com as recomendações de isolamento social, muitos moradores ainda insistem em fazer caminhadas e outros exercícios físicos em locais públicos.
Vitória já conta com 726 casos confirmados da Covid-19 e 27 mortes. Mais de 1500 casos suspeitos seguem em investigação. Em todo o Estado, a taxa de ocupação de UTI já está em 62,93%. Já nos leitos de enfermaria, essa taxa está em 34,48%.
O distanciamento social no Espírito Santo segue inferior ao patamar recomendado, que é de 55% de isolamento. Na Grande Vitória, a média de isolamento registrada foi de 44,88% nesta terça-feira (5). Em todo o Estado, o percentual é de 47%.

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