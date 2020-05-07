Para aumentar isolamento, prefeito de Vitória reduzirá iluminação pública

Luciano Rezende, prefeito de Vitória Crédito: Reprodução TV Gazeta

O aumento no número de casos do novo coronavírus e a diminuição na taxa de isolamento social levaram o prefeito de Vitória, Luciano Rezende , a decidir reduzir a iluminação pública em alguns locais da Capital. Segundo a assessoria de imprensa do prefeito, a redução deve abranger quadras e campos.

"Temos 63% dos nossos leitos de UTI ocupados. Mais medidas são necessárias. Pedi à nossa equipe para me apresentar onde faremos diminuição da iluminação pública em Vitória. Peço sua compreensão e apoio", escreveu o prefeito em seu perfil no Twitter.

Your browser does not support the audio element. Para aumentar isolamento, prefeito de Vitória reduzirá iluminação das ruas

Número de casos e internados em Vitória continua subir... temos 63% dos nossos leitos de UTI já ocupados. Mais medidas são necessárias. Pedi à nossa equipe para me apresentar ONDE faremos DIMINUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO da iluminação pública em Vitória. Peço sua compreensão e apoio! ?? pic.twitter.com/2LXTMTpkYD — Luciano Rezende (@LucianoRezende) May 7, 2020

Mesmo com as recomendações de isolamento social, muitos moradores ainda insistem em fazer caminhadas e outros exercícios físicos em locais públicos.