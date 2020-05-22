Governo do ES compra 160 respiradores para ampliar tratamento de Covid-19

Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (22), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário Luiz Carlos Reblin, apresentaram uma série de medidas adotadas pelo governo no enfrentamento à pandemia. Os dois informaram que o isolamento social no Estado é considerado insuficiente. Enquanto a média ideal deveria alcançar 55%, o último dado divulgado, na última quarta-feira (20), apontou que 47,33% da população cumpriu isolamento social.

Temos, para a próxima quinzena, a programação da chegada de mais de 160 ventiladores para as nossas UTIs. O Estado tem uma estratégia de expansão de leitos na Grande Vitória e nas demais regiões. No entanto, haverá um limite. Ainda que os leitos não sejam totalmente ocupados, nós não queremos perder vidas. Não existe tratamento específico capaz de interromper a evolução natural da doença, salientou.