Doentes com coronavírus no ES ficam entubados por mais de três semanas

Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Os pacientes diagnosticados com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, chegam a ficar entubados por mais de três semanas. Especialistas afirmam que uma das principais características do vírus é atacar o pulmão, comprometendo o padrão respiratório, por isso a ventilação respiratória mecânica é necessária no quadro grave da doença.

No hospital é feito o diagnóstico, o atendimento e, quando o paciente apresenta melhoras, é redirecionado para outro hospital ou encaminhado para um leito de retaguarda, onde permanece sob observação médica.

Alexandre revelou que há pacientes que apresentam desconforto respiratório até mesmo durante a alimentação. Esses pacientes têm indicação de uma intervenção de via aérea precoce. Ao perceber que a oferta de oxigênio tem de ser elevada, que o esforço respiratório tem sido mantido ou algumas repercussões hemodinâmicas, se faz necessária até mesmo a entubação nesses casos."

O gestor clínico pontuou que a vigilância é constante. Segundo ele, a Covid-19 também pode provocar disfunção de órgãos e um quadro de gravidade que precisa ser tratado com estratégia de ventilação respiratória avançada.

Nem sempre ficamos com o paciente até a alta dele. Tem casos que o paciente fica três dias internados e tivemos outros que passaram de 30 dias na UTI. Na ventilação mecânica prolongada, já tivemos um que ficou do dia 22 de abril ao dia 12 de maio. Não é o único, existem vários outros. Pacientes que ficam de duas a três semanas, isso tem sido comum. Já atendemos um que ficou 24 dias entubado, explicou.

Diante da complexidade da doença, o gestor clínico destacou o comprometimento da equipe médica e comemorou a alta de mais de 200 pacientes internados com a Covid-19.