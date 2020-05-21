Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Internação

Doentes com coronavírus no ES ficam entubados por mais de três semanas

A aplicação da ventilação mecânica é adotada em pacientes que apresentam o quadro clínico grave da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 11:23

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 11:23

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Os pacientes diagnosticados com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, chegam a ficar entubados por mais de três semanas. Especialistas afirmam que uma das principais características do vírus é atacar o pulmão, comprometendo o padrão respiratório, por isso a ventilação respiratória mecânica é necessária no quadro grave da doença. 
O gestor clínico do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, Alexandre Bittencourt, explica que esse tempo de internação prolongado na UTI não é comum durante o tratamento de doenças virais. Essa característica da doença é um dos fatores que interfere na disponibilidade de leitos. Mas, segundo Bittencourt, o governo do Estado desenhou um modelo de atendimento em que o Jayme tem sido referência. 
No hospital é feito o diagnóstico, o atendimento e, quando o paciente apresenta melhoras, é redirecionado para outro hospital ou encaminhado para um leito de retaguarda, onde permanece sob observação médica. 
Alexandre revelou que há pacientes que apresentam desconforto respiratório até mesmo durante a alimentação. Esses pacientes têm indicação de uma intervenção de via aérea precoce. Ao perceber que a oferta de oxigênio tem de ser elevada, que o esforço respiratório tem sido mantido ou algumas repercussões hemodinâmicas, se faz necessária até mesmo a entubação nesses casos."
O gestor clínico pontuou que a vigilância é constante. Segundo ele, a Covid-19 também pode provocar disfunção de órgãos e um quadro de gravidade que precisa ser tratado com estratégia de ventilação respiratória avançada.
Nem sempre ficamos com o paciente até a alta dele. Tem casos que o paciente fica três dias internados e tivemos outros que passaram de 30 dias na UTI. Na ventilação mecânica prolongada, já tivemos um que ficou do dia 22 de abril ao dia 12 de maio. Não é o único, existem vários outros. Pacientes que ficam de duas a três semanas, isso tem sido comum. Já atendemos um que ficou 24 dias entubado, explicou.
Diante da complexidade da doença, o gestor clínico destacou o comprometimento da equipe médica e comemorou a alta de mais de 200 pacientes internados com a Covid-19.
A gente tem um time de médicos intensivistas que tem se dedicado para buscar tudo que há de mais atual para aplicar nos pacientes e melhorar o resultado. É um desafio, mas a gente tem visto muitos pacientes em situações que chegam a ser críticas e que têm melhorado. É possível sim, vencer. É possível, sim, que pacientes melhorem, frisou.

Veja Também

Cariacica ultrapassa os mil casos confirmados de coronavírus

Coronavírus: Sesa vai desocupar 180 leitos de hospitais na Serra

As pesquisas mais promissoras para combater o novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados