Inquérito sorológico: terceira etapa vai começar em 19 cidades do ES

Profissionais de saúde fazem testes para saber qual a proporção de contaminados no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

A expectativa da Sesa, que tem realizado o inquérito desde o dia 13 de maio, é que 5.840 pessoas participem da pesquisa nos três dias da próxima semana. 146 equipes com três pesquisadores devem visitar as residências para a realização dos testes.

Na terceira fase da pesquisa participam:

Ao todo, foram selecionadas 27 cidades para participarem do inquérito, planejado para ocorrer em quatro fases separadas por 12 cerca de 12 dias. A testagem teve início no dia 13 e deve ser encerrada no dia 24 de junho, com a quarta fase.

RESULTADO PARCIAL DA PESQUISA

A testagem em residências de quase 30 cidades do Espírito Santo tem cumprido o papel de avaliar em que estágio da pandemia o Estado se encontra. Em seis dias de pesquisa (duas fases), o estudo apontou uma prevalência de 5,14% da população infectada com o novo coronavírus. A porcentagem corresponde a 206.559 mil pessoas, dentro de uma população superior a 4 milhões de habitantes.

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