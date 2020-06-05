Inquérito sorológico: terceira etapa vai começar em 19 cidades do ES

A partir da próxima segunda-feira (8), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) irá retomar o inquérito sorológico em cidades do Espírito Santo. A pesquisa, que tem por objetivo testar a população para detecção de anticorpos do novo coronavírus, está programada para acontecer entre os próximos dias 8 e 10 de junho, em 19 municípios, concluindo, então, a terceira fase da pesquisa.
A expectativa da Sesa, que tem realizado o inquérito desde o dia 13 de maio, é que 5.840 pessoas participem da pesquisa nos três dias da próxima semana. 146 equipes com três pesquisadores devem visitar as residências para a realização dos testes.
Na terceira fase da pesquisa participam:
Ao todo, foram selecionadas 27 cidades para participarem do inquérito, planejado para ocorrer em quatro fases separadas por 12 cerca de 12 dias. A testagem teve início no dia 13 e deve ser encerrada no dia 24 de junho, com a quarta fase.
RESULTADO PARCIAL DA PESQUISA
A testagem em residências de quase 30 cidades do Espírito Santo tem cumprido o papel de avaliar em que estágio da pandemia o Estado se encontra. Em seis dias de pesquisa (duas fases), o estudo apontou uma prevalência de 5,14% da população infectada com o novo coronavírus. A porcentagem corresponde a 206.559 mil pessoas, dentro de uma população superior a 4 milhões de habitantes.
CORONAVÍRUS NO ES
De acordo com dados do Painel Covid-19, do governo estadual, o Espírito Santo já tem 790 mortes por coronavírus e mais de 18 mil casos confirmados da doença.