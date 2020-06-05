ES bate recorde com 53 mortes e 1.586 novos casos de Covid-19 em 24h

Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik

As informações atualizadas no Painel Covid-19 também mostram um novo recorde de casos confirmados em 24 horas: saltou de 16.894 diagnósticos para 18. 480. Ou seja, 1.586 novos registros contabilizados em um dia.

A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.919 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,27%. Até o momento, 56.831 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.