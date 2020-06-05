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Pandemia

ES bate recorde com 53 mortes e 1.586 novos casos de Covid-19 em 24h

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde,  Estado ultrapassou a marca de 18 mil casos e tem 790 mortes por Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 19:27

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:27

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Laboratório faz testes para infecção de coronavírus
 Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo bateu novo recorde de morte por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, na noite desta sexta-feira (05).  De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 53 óbitos foram registrados em apenas 24 horas. Ao todo,  790 pessoas perderam a vida para a doença. 
As informações atualizadas no Painel Covid-19 também mostram um novo recorde de casos confirmados em  24 horas:  saltou de 16.894 diagnósticos para 18. 480. Ou seja,  1.586 novos registros contabilizados em um dia.  
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.919 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,27%. Até o momento,  56.831 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vila Velha voltou a liderar o ranking do Estado com 3.241 casos, seguido por Vitória (3.233), Serra (3.205) e Cariacica (2.390). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 428 pessoas infectadas.

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