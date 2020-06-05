ES bate recorde com 53 mortes e 1.586 novos casos de Covid-19 em 24h

O Espírito Santo bateu novo recorde de morte por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, na noite desta sexta-feira (05). De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 53 óbitos foram registrados em apenas 24 horas. Ao todo, 790 pessoas perderam a vida para a doença.
As informações atualizadas no Painel Covid-19 também mostram um novo recorde de casos confirmados em 24 horas: saltou de 16.894 diagnósticos para 18. 480. Ou seja, 1.586 novos registros contabilizados em um dia.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.919 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,27%. Até o momento, 56.831 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Vila Velha voltou a liderar o ranking do Estado com 3.241 casos, seguido por Vitória (3.233), Serra (3.205) e Cariacica (2.390). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 428 pessoas infectadas.