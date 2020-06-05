Coronavírus: em novo recorde, ES registrou duas mortes por hora

De acordo com o painel, atualizado diariamente, já são 790 mortes e 18.480 casos confirmados da doença no Espírito Santo. A taxa de letalidade é de 4,27%.

Por outro lado, a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.919 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. Até o momento, 56.831 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.