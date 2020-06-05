Coronavírus: em novo recorde, ES registrou duas mortes por hora

A pandemia do novo coronavírus foi responsável por duas mortes a cada hora no Espírito Santo, se considerados os números divulgados pelo Painel Covid-19 nesta sexta-feira (5). Desde o registro do primeiro caso no território capixaba, segundo os dados do Governo do Estado, foi o intervalo de 24 horas com maior registro de mortes e de casos confirmados: 53 óbitos e 1.586 confirmações.
De acordo com o painel, atualizado diariamente, já são 790 mortes e 18.480 casos confirmados da doença no Espírito Santo. A taxa de letalidade é de 4,27%.
Por outro lado, a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.919 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. Até o momento, 56.831 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Vila Velha voltou a liderar o ranking do Estado com 3.241 casos, seguido por Vitória (3.233), Serra (3.295) e Cariacica (2.390). Já nos bairros, Jardim Camburi, na capital, está na frente no número de casos com 428 pessoas infectadas.