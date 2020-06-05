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Avanço da pandemia

Coronavírus: em novo recorde, ES registrou duas mortes por hora

Dados da Covid-19 atualizados nesta sexta-feira (05) mostram que o Estado também bateu recorde no número de infectados: mais de 1,5 mil casos em 24h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 20:31

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:31

Vitória - ES - Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe.
Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe Crédito: Vitor Jubini
A pandemia do novo coronavírus foi responsável por duas mortes a cada hora no Espírito Santo, se considerados os números divulgados pelo Painel Covid-19 nesta sexta-feira (5). Desde o registro do primeiro caso no território capixaba, segundo os dados do Governo do Estado, foi o intervalo de 24 horas com maior registro de mortes e de casos confirmados:  53 óbitos e 1.586 confirmações.
De acordo com o painel,  atualizado diariamente, já são 790 mortes e 18.480 casos confirmados da doença no Espírito Santo. A taxa de letalidade é de 4,27%.
Por outro lado, a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.919 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. Até o momento, 56.831 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Vila Velha voltou a liderar o ranking do Estado com 3.241 casos, seguido por Vitória (3.233), Serra (3.295) e Cariacica (2.390). Já nos bairros, Jardim Camburi, na capital, está na frente no número de casos com 428 pessoas infectadas.

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