Após meses internado, pai da modelo Fernanda Lima morre por Covid-19

A modelo e apresentadora Fernanda Lima, de 43 anos, anunciou neste sábado (18) a morte de seu pai, Cleomar Lima. O advogado e contador carioca tinha 84 anos estava internado havia quase 4 meses após contrair a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus

A atriz e apresentadora Fernanda Lima perdeu o pai, vítima da Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram

"Nesses quase 120 dias internado, tu provou mesmo ter fôlego de atleta", descreveu a apresentadora em publicação nas redes sociais, que foi acompanhada de uma homenagem em vídeo com a música "Preciso Me Encontrar", de Cartola, e imagens da vida do pai. "Lutou bravamente contra a Covid e depois contra todas as consequências da doença."

"Foi cruel não poder estar ao teu lado durante o processo todo", afirmou. "A única vez que consegui deixar minha bebê para pegar um avião e ir te visitar, tu já não estava mais na UTI. Fiquei abraçada em ti ouvindo essa musica do Cartola que tu tanto adorava. Eu chorava vendo teu olhar vago e observava tuas lágrimas escorrerem também. Espero que tenhas ouvido tudo que falei no teu ouvido."

Ela também disse que a cerimônia de despedida será restrita. "Hoje será uma despedida íntima, mas prometo que assim que essa pandemia der uma trégua e as pessoas puderem voltar a se abraçar, eu farei um encontro muito lindo, com todos os teus amigos e familiares, pra gente rir bem alto de braços abertos, que nem tu", escreveu. "Sim, por que a tua felicidade não cabia num sorriso."

Na homenagem, Fernanda contou um pouco da vida de Clemar, que nasceu em 1936 no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, e teve uma infância humilde. Ele começou a jogar basquete, o que o levou a mudar de vida. "Te levou pro mundo e finalmente pra Porto Alegre onde tu conheceu a mãe e onde minha história de fato começa", contou. "O basquete ficou pra trás e tua luta te levou à faculdade de Contabilidade e depois a de Direito."

"Acabo de saber por uma tia querida que tu levava a máquina de datilografia para a beira da praia e trabalhava enquanto todos se divertiam. Tudo pra nos dar uma vida com mais conforto", lembrou. "O seu corpo inteiro vibrava de alegria. Braços pra cima, abertos e balançando de euforia. Sempre. Com todos."

"Obrigada pelo amor e pela presença intensa que tu dedicou a mim e aos meus irmãos e depois à família que eu construí", disse. "Principalmente o carinho que dedicou ao Rodrigo, o Pezão. O amor de vocês era algo para além dessa existência. Foi certamente um encontro de pai e filho. Eu achava lindo ver vocês juntos, as semelhanças e o comportamento bagunceiro dos dois. Teus netos tem orgulho de ti e estão sentindo essa grande perda, mas sabem que tu precisava descansar."

"Quanto a Maria, tua netinha tão aguardada, ela vai saber direitinho quem tu era", prometeu. "Eu terei muitas histórias pra contar do vovô careca. Ela vai rir muito. Meu grande lamento é vocês terem se visto apenas uma vez desde que ela nasceu. Tô aqui procurando a foto da ligação de vídeo que fizemos pra te contar que eu tava grávida dela. A gente tava precisando desse refresco depois de tudo que sofri em 2018. Foi um ano doído pra mim e sei que tu sofreu junto, mesmo calado. Tu sempre foi o meu maior fã confesso."

"Descansa paizinho", desejou ela, por fim, estendendo os elogios à mãe. "Se eu for 10% pros meus filhos do que vocês dois foram pra nós, minha missão nesse mundo estará cumprida."