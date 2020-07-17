Demi Moore surpreende internautas ao aparecer loira para nova personagem

Demi Moore fica loira para série Crédito: Instagram/@demimoore

Demi Moore, 57, pegou os fãs de surpresa nesta última quinta-feira (16) ao publicar uma foto da sua transformação para a série "Brave New World", que já está disponível no novo canal de streaming Peacock.

A atriz compartilhou um registro com o cabelo loiro e enganou alguns seguidores, que acreditaram que a artista teria tingido definitivamente os fios escuros. "Conheçam Linda", escreveu Moore em sua publicação nas redes sociais.

Logo em seguida a atriz postou um vídeo de sua transformação e quebrou o mistério do novo visual, mostrando o processo para se transformar em Linda, sua personagem. Na gravação Moore aparece colocando uma peruca.

Divorciada de Bruce Willis, Demi Moore tem passado a quarentena -em virtude a pandemia do novo coronavírus- com os filhos e o ex-marido. A revelação foi feita através das redes sociais da sua filha, Tallulah Willis.