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Demi Moore surpreende internautas ao aparecer loira para nova personagem

Atriz publicou a transformação em suas redes sociais nesta quinta (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 11:08

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 11:08

Demi Moore fica loira para série
Demi Moore fica loira para série Crédito: Instagram/@demimoore
Demi Moore, 57, pegou os fãs de surpresa nesta última quinta-feira (16) ao publicar uma foto da sua transformação para a série "Brave New World", que já está disponível no novo canal de streaming Peacock.
A atriz compartilhou um registro com o cabelo loiro e enganou alguns seguidores, que acreditaram que a artista teria tingido definitivamente os fios escuros. "Conheçam Linda", escreveu Moore em sua publicação nas redes sociais.
Logo em seguida a atriz postou um vídeo de sua transformação e quebrou o mistério do novo visual, mostrando o processo para se transformar em Linda, sua personagem. Na gravação Moore aparece colocando uma peruca.

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Divorciada de Bruce Willis, Demi Moore tem passado a quarentena -em virtude a pandemia do novo coronavírus- com os filhos e o ex-marido. A revelação foi feita através das redes sociais da sua filha, Tallulah Willis.
Em uma foto publicada pela própria Tallulah, Moore e Willis aparecem lado a lado em um clima divertido e descontraído. Os astros de Hollywood foram casados de 1987 a 2000, e hoje em dia são amigos. A atriz já afirmou que os dois estão mais conectados do que na época em que estavam juntos.
Ver essa foto no Instagram

Happy Fathers Day, Bruce! Your kids are so lucky to have you ??

Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore) em

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