Demi Moore revela que mãe deixou homem estuprá-la por 500 dólares

Demi Morre, de 56 anos, abriu o jogo sobre um episódio triste da própria vida ao falar de sua autobiografia no programa "Good Morning America". Segundo ela, sua mãe deixou um homem estuprá-la quando ela tinha 15 anos de idade por 500 dólares para manter o vício no álcool.
"Foi estupro e uma traição devastadora revelada pela pergunta cruel dele: 'Como é a sensação de ser prostituída por sua mãe por 500 dólares?", escreveu a bonita em seu livro. A atriz ainda disse que não acredita que a atitude da progenitora foi intencional: "Acho que no fundo do meu coração, não".
O livro será lançado nesta terça (24) nos Estados Unidos e traz ainda depoimentos de Demi sobre ter saído de casa sem dinheiro e a experiência na atuação para seguir com a carreira em Hollywood.