Demi Moore revela que mãe deixou homem estuprá-la por 500 dólares

, de 56 anos, abriu o jogo sobre um episódio triste da própria vida ao falar de sua autobiografia no programa "Good Morning America". Segundo ela, sua mãe deixou um homem-la quando ela tinha 15 anos de idade por 500 dólares para manter ono álcool.

"Foi estupro e uma traição devastadora revelada pela pergunta cruel dele: 'Como é a sensação de ser prostituída por sua mãe por 500 dólares?", escreveu a bonita em seu livro. A atriz ainda disse que não acredita que a atitude da progenitora foi intencional: "Acho que no fundo do meu coração, não".