Demi Moore tira virgindade de ator famoso e diz que se sentiu mal

Demi Moore, 56, contou que se sentiu mal por tirar a virgindade de Jon Cryer, ator que ficou conhecido do grande público por interpretar Alan, na série "Two and a Half Men". "Dói pensar em como eu era insensível com seus sentimentos, que roubei o que poderia ter sido um momento tão importante e bonito dele", disse. , 56, contou que se sentiu mal por tirar ade, ator que ficou conhecido do grande público por interpretar, na série. "Dói pensar em como eu era insensível com seus sentimentos, que roubei o que poderia ter sido um momento tão importante e bonito dele", disse.

A atriz Demi Moore Crédito: Reprodução/Instagram @celebs_in_touch

Os dois tiveram um breve relacionamento em 1984, quando filmaram juntos "Um Caso Muito Sério". A informação foi revelada pelo site Page Six e faz parte do livro de memórias "Inside Out", que a atriz lança nesta quinta-feira (26), nos Estados Unidos.

No filme, o primeiro de Cryer, ele interpreta um fotógrafo de 19 anos que se apaixona por uma jovem cantora, personagem de Moore. "Jon também se apaixonou por mim na vida real e perdeu a virgindade comigo enquanto estávamos fazendo o filme", revelou a atriz.

Ela também disse que, na época, vivia um momento muito conturbado e "autodestruitivo", em que era dependente de drogas. "É tudo um borrão".

Depois que o assunto se tornou notícia, Cryer desmentiu Morre sobre ter perdido a virgindade com ela, embora tenha dito que acha "totalmente justificado" a atriz chegar a essa conclusão com base no "nível de habilidade" dele "e no olhar atordoado no meu rosto na época". "Mas eu realmente perdi a minha virgindade no ensino médio", escreveu ele, em seu perfil no Twitter.

Ele também disse, porém, que a atriz está certa na sua outra afirmação, de que ele estava completamente louco por ela durante um momento muito conturbado na vida da atriz.

"Não tenho nada além de carinho por ela e não me arrependo", escreveu ele, que trabalhou ao lado do ex-marido de Moore, Ashton Kutcher em "Two and a Half Men".