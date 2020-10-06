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Laces: perucas hiperrealistas são tendência entre as celebridades

Jojo Toddynho levou várias opções para a Fazenda. Elas podem ser feitas de fios humanos ou sintéticos que permitem mudar radicalmente o visual sem arriscar o cabelo natural com cortes, químicas ou tinturas

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 18:54
Famosas aderem à tendência das laces (perucas)
As cantoras Ludmilla e Jojo Toddynho e a influencer Camilla de Lucas são adeptas da trend. Crédito: Reprodução Instagram
Comum entre as artistas norte-americanas, como Beyonce, Rihanna e Cardi B, as chamadas laces conquistaram também o coração das celebridades brasileiras. Ludmilla é adepta há muito tempo e Jojo Toddynho, que está no ar em A Fazenda 12, levou quatro modelos diferentes para o reality. Apesar de usar seu cabelo natural durante a maior parte do tempo, a funkeira exibe suas diferentes madeixas em momentos específicos como nas festas e em dias de votação, mas antes do programa, a cantora já compartilhava os looks em suas redes sociais.
A influencer Camilla de Lucas também aderiu às perucas para ajudá-la no processo de transição capilar e defende a extensão com unhas e dentes nas redes sociais:
A extensão é uma alternativa para ter um visual diferente, mas sem agredir os fios naturais com química ou chapinha. Conhecidas também como "perucas de tela", as laces possuem fios - humanos ou sintéticos que se aproximam muito dos cabelos de verdade - costurados manualmente e com acabamento feito em tela, o que garante o efeito hiperrealista, imitando o nascimento de cabelos naturais da cabeça.
Até pouco tempo atrás, as laces eram pouco acessíveis, mas atualmente, novas versões foram criadas e elas vêm conquistando cada vez mais adeptas, de diversos públicos. Além disso, podem ser facilmente encontradas em uma busca rápida pela internet ou em lojas especializadas em cabelos.

DO PRECONCEITO AO SUCESSO

A empresária Graziela Bento
A empresária Graziela Bento produz laces e acredita que elas são fortes aliadas da autoestima das mulheres. Crédito: Arquivo pessoal
"Acredito que as laces são uma tendência que veio pra ficar e este é um mercado que está sendo cada vez mais reconhecido"
Graziela Bento - Proprietária do Stylus Grazy Hair
A capixaba Graziela Bento, proprietária do Stylus Grazy Hair, trabalha com as laces há quatro anos e o que há motivou a investir nesse mercado foi exatamente a frequência com qual ela observava as famosas usando a tendência. Gosto muito de mexer com cabelos, é minha paixão e, com isso, quis me aperfeiçoar. Vendo várias artistas usando o método de lace, fui me interessando cada vez mais, até que viajei pro Rio para fazer um curso voltado pra isso e, logo de cara, amei, conta.
Apesar da adesão atual, Grazy conta que nem sempre foi assim, no começo houve muita resistência por parte das suas clientes em aderir aos cabelos. A procura começou a aumentar há 2 anos. No início, as pessoas tinham muito preconceito em relação às perucas (laces), lembra.
A profissional acredita que o sucesso e fato de as perucas terem estourado e ganhado tantas novas adeptas, além da chance de mudar se agredir o cabelo natural, está no up na autoestima que essas mudanças garantem. Eleva a autoestima das mulheres, faz com que elas se sintam melhor consigo mesmas. Minhas clientes chegam a comentar comigo e isso me deixa muito feliz em saber que eu estou fazendo um ótimo trabalho, diz Grazy.
Acredito que as laces são uma tendência que veio pra ficar e este é um mercado que está sendo cada vez mais reconhecido, finaliza.

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