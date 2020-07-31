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Tendência

Platinar o cabelo é o 'hit' da temporada

Tem muita gente apostando no loirão pra arrasar pós-quarentena. Especialista aponta quais são os cuidados pra não colocar os fios em risco ao aderir à tendência

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 09:01
Kylie Jenner com fios platinados
Kylie Jenner preferiu não arriscar a tintura e apostou em lace com fios inteiros platinados. Crédito: Reprodução Instagram
Que a quarentena motivou muita gente a mudar o visual não é mais novidade pra ninguém, não é mesmo? Depois da onda de raspar a cabeça, a moda da vez é tornar os fios bem claros, quase brancos. Basta uma voltinha pelas redes sociais pra perceber a febre e trend não escolhe idade, classe, sexo, nada.
Há quem opte por clarear apenas parte das madeixas e quem queira deixar tudo claríssimo mesmo. Kilye Jenner, por exemplo, já fez os dois: apareceu apenas com a frente do cabelo descolorida e depois com o cabelo platinado da raiz até as pontas - que, ao que tudo indica, é uma das laces (perucas) que a it girl ama usar.
Tem muita gente se jogando nessa moda e alguns se arriscam em casa, o que não é o mais indicado. Como os salões já estão funcionando com todas as medidas de precaução, vale adotá-las e contar com a ajuda de um profissional pra passar pelo processo de descoloração com segurança.
Lucio Alvim, do WA Studio, é cabeleireiro há 20 anos e afirma que houve, sim, um aumento na procura pelos fios claros. A cada dia a demanda está crescendo. Esse estilo é o hit da temporada e várias celebridades já adotaram essa tendência, conta
A trend veio pra ficar e vem alcançando cada vez mais adeptos. Sempre uma das primeiras opções pra quem queria mudar o visual, agora tem quem não viva sem. Cabelo platinado é o queridinho das mulheres, sem dúvida. Porém, os homens também estão aderindo cada vez mais, diz o profissional.
Cabeleireiro Lucio Alvim e seu trabalho com cabelos platinados
Lucio Alvim tem atendido cada vez mais pessoas interessadas em aderir aos fios quase brancos. Crédito: Divulgação

Cuidados

Apesar da beleza das madeixas claras, elas exigem um pouco mais de cuidado antes e depois de descolorir para atingir o claríssimo. Antes de descolorir o ideal é fazer um detox acidificante para retirar metais pesados, cloro e outros elementos que vão se acumulando nos cabelos. Logo em seguida, é preciso fazer uma reconstrução, explica Lucio.
Além disso, caso o cabelo esteja precisando de algum nutriente, sempre indico fazer tratamento de reconstrução antes e depois do procedimento, complementa.

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