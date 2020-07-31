Platinar o cabelo é o 'hit' da temporada

Kylie Jenner preferiu não arriscar a tintura e apostou em lace com fios inteiros platinados. Crédito: Reprodução Instagram

Que a quarentena motivou muita gente a mudar o visual não é mais novidade pra ninguém, não é mesmo? Depois da onda de raspar a cabeça , a moda da vez é tornar os fios bem claros, quase brancos. Basta uma voltinha pelas redes sociais pra perceber a febre e trend não escolhe idade, classe, sexo, nada.

Há quem opte por clarear apenas parte das madeixas e quem queira deixar tudo claríssimo mesmo. Kilye Jenner, por exemplo, já fez os dois: apareceu apenas com a frente do cabelo descolorida e depois com o cabelo platinado da raiz até as pontas - que, ao que tudo indica, é uma das laces (perucas) que a it girl ama usar.

Tem muita gente se jogando nessa moda e alguns se arriscam em casa, o que não é o mais indicado. Como os salões já estão funcionando com todas as medidas de precaução, vale adotá-las e contar com a ajuda de um profissional pra passar pelo processo de descoloração com segurança.

Lucio Alvim, do WA Studio, é cabeleireiro há 20 anos e afirma que houve, sim, um aumento na procura pelos fios claros. A cada dia a demanda está crescendo. Esse estilo é o hit da temporada e várias celebridades já adotaram essa tendência, conta

A trend veio pra ficar e vem alcançando cada vez mais adeptos. Sempre uma das primeiras opções pra quem queria mudar o visual, agora tem quem não viva sem. Cabelo platinado é o queridinho das mulheres, sem dúvida. Porém, os homens também estão aderindo cada vez mais, diz o profissional.

Lucio Alvim tem atendido cada vez mais pessoas interessadas em aderir aos fios quase brancos. Crédito: Divulgação

Cuidados

Apesar da beleza das madeixas claras, elas exigem um pouco mais de cuidado antes e depois de descolorir para atingir o claríssimo. Antes de descolorir o ideal é fazer um detox acidificante para retirar metais pesados, cloro e outros elementos que vão se acumulando nos cabelos. Logo em seguida, é preciso fazer uma reconstrução, explica Lucio.