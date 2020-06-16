Famosas assumem os cabelos brancos na quarentena

A cantora Preta Gil adotou o fios brancos durante o isolamento Crédito: Reprodução/ Instagram

Os fios grisalhos ganharam novas adeptas nesta quarentena: as atrizes Tatá Werneck e Suzana Alves, a cantora Preta Gil e a jornalista Astrid Fontenelle. Essa última inclusive acabou recebendo alguns comentários negativos sobre o novo visual e falou sobre o assunto em suas lives, o que mostra que, infelizmente, a atitude ainda está cercada de preconceito, até por parte das próprias mulheres - cadê a sororidade, gente? Mas o fato é que a decisão de deixar os cabelos brancos pode, sim, ser libertadora. E pra ajudar você a mantê-la, alguns especialistas ensinam alguns cuidados especiais.

A jornalista Astrid Fontenelle também está assumindo os cabelos brancos na quarentena Crédito: Divulgação/redes sociais

A cabeleireira Juliana Brasil explica que os fios sem pigmentação exigem atenção especial para se manterem sedosos e brilhosos. Segundo ela, madeixas grisalhas pedem uso constante de xampus de cor cinza ou roxa para diminuir o amarelado. Também é necessário hidratação extra, pois os fios sem melaninas são mais frágeis e perdem fibra capilar, que precisa ser reposta com tratamento adequado, diz.

Para o uso diário, a especialista orienta o uso de xampus e condicionadores com ingredientes altamente nutritivos, como a manteiga de karitê. O cabelo grisalho é muito elegante e fica ainda mais charmoso  como todos os tons  se for bem cuidado, destaca Juliana Brasil.

Aceitação

A pessoa  especialmente a mulher - aceitar os fios brancos e se perceber autêntica com esse visual natural é uma das etapas de autoconhecimento. A afirmação é da terapeuta Gislene Ataíde. Assumir os cabelos grisalhos ela está indo contra a corrente que entende que o correto é pintar esses fios despigmentados, já que, de forma equivocada, a maioria das pessoas liga esses fios brancos à idade, explica a especialista, destacando que há pessoas jovens que são grisalhas.