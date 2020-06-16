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Cabeça feita

Famosas assumem os cabelos brancos na quarentena

As atrizes Tatá Werneck e Suzana Alves, a cantora Preta Gil e a jornalista Astrid Fontenelle aderiram à 'tendência' do isolamento. Especialistas explicam que os fios sem pigmentação exigem atenção especial para ficarem sedosos e brilhosos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 15:14

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 15:14

A cantora Preta Gil adotou o fios brancos durante a quarentena
A cantora Preta Gil adotou o fios brancos durante o isolamento  Crédito: Reprodução/ Instagram
Os fios grisalhos ganharam novas adeptas nesta quarentena: as atrizes Tatá Werneck e Suzana Alves, a cantora Preta Gil e a jornalista Astrid Fontenelle. Essa última inclusive acabou recebendo alguns comentários negativos sobre o  novo visual e falou sobre o  assunto em suas lives, o  que mostra que, infelizmente, a atitude ainda está cercada de preconceito, até por parte das próprias mulheres - cadê a sororidade, gente? Mas o fato é que a decisão de deixar os cabelos brancos pode,  sim, ser libertadora. E pra ajudar você a mantê-la, alguns especialistas ensinam alguns cuidados especiais.
A jornalista Astrid Fontenelle está assumindo os cabelos brancos na quarentena
A jornalista Astrid Fontenelle também está assumindo os cabelos brancos na quarentena Crédito: Divulgação/redes sociais
A cabeleireira Juliana Brasil explica que os fios sem pigmentação exigem atenção especial para se manterem sedosos e brilhosos. Segundo ela, madeixas grisalhas pedem uso constante de xampus de cor cinza ou roxa para diminuir o amarelado. Também é necessário hidratação extra, pois os fios sem melaninas são mais frágeis e perdem fibra capilar, que precisa ser reposta com tratamento adequado, diz.
Para o uso diário, a especialista orienta o uso de xampus e condicionadores com ingredientes altamente nutritivos, como a manteiga de karitê. O cabelo grisalho é muito elegante e fica ainda mais charmoso  como todos os tons  se for bem cuidado, destaca Juliana Brasil.

Aceitação

A pessoa  especialmente a mulher - aceitar os fios brancos e se perceber autêntica com esse visual natural é uma das etapas de autoconhecimento. A afirmação é da terapeuta Gislene Ataíde. Assumir os cabelos grisalhos ela está indo contra a corrente que entende que o correto é pintar esses fios despigmentados, já que, de forma equivocada, a maioria das pessoas liga esses fios brancos à idade, explica a especialista, destacando que há pessoas jovens que são grisalhas.
Gislene Ataíde reforça que essa desconstrução de padrões impostos pela sociedade é algo profundo e marcante, especialmente para a mulher que, historicamente é cobrada pela sociedade. É um processo de transição desafiante e ao mesmo tempo libertador, pontua a especialista.

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