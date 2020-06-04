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Cuidados

5 dicas para cuidar dos cabelos em casa durante a quarentena

Entre as orientações está diluir o xampu em um pote com água e hidratar os fios uma vez por semana. Para a esfoliação do couro cabeludo a sugestão é usar açúcar cristal, vinagre de maçã e mel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 13:49

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 13:49

Mulher lavando os cabelos: fazer esfoliação no couro cabeludo é outro ritual
Mulher lavando os cabelos: fazer esfoliação no couro cabeludo é outro ritual Crédito: Jcomp/Freepik
Domar as madeixas nem sempre é tarefa fácil. Principalmente agora com a pandemia do novo coronavírus onde muitos salões de beleza estão fechados por determinação dos governos locais, no intuito de conter a pandemia. Mas saiba que é possível mesmo em casa durante a quarentena cuidar dos cabelos. A dermatologista e especialista em estética capilar Hellisse Bastos ensina 5 dicas para cuidar dos em casa e manter a saúde e beleza dos fios durante a quarentena. Confira:

1- Faça a esfoliação do couro cabelo

É possível esfoliar o couro cabeludo em casa, removendo células mortas e colaborando para a renovação capilar. Para isso, use açúcar cristal, vinagre de maçã e mel. Prepare um esfoliante com esses ingredientes e esfolie o couro cabeludo. Indicado principalmente para fios com tendência a descamação.

2- Use toalhas de algodão para envolver os cabelos após lavar

O uso de tecidos de algodão para envolver os cabelos gera menos atrito para reduzir o frizz. Prefira sempre toalhas de tecido natural em vez de sintéticos. Isto ajuda o couro cabeludo a respirar, já que tecidos sintéticos são prejudiciais à respiração da pele.

3- Evite uso frequente de escovas e chapinhas

Apesar da necessidade deste procedimento em alguns casos, as temperaturas altas da chapinha e do secador danificam o fio de cabelo e provocam frizz após o uso. Por isso, quando for usar em ocasião especial não esqueça de usar um creme protetor térmico.
Uso de chapinha e secador frequentemente danificam o fio e com o tempo ficam quebradiços, sem brilho, tendendo a piorar o frizz por excesso de radiação eletrostática, causando também aumento as pontas duplas.

4- Diluir o xampu em um pote com água

Essa, poucos conhecem. No inverno é bom diluir o xampu em um pote com água antes da aplicação. Esse detalhe faz a diferença para não deixar os cabelos ressecados ou impregnados do produto, deixa os fios mais soltos e não prejudica a nutrição natural dos fios.

5- Hidrate seus cabelos uma vez por semana

Se não quiser usar hidratantes industrializados, as melhores receitas caseiras são fazer uso de óleo de coco, óleo de amêndoas, babosa e iogurte natural. Aplique, deixe agir por 10 a 15 minutos e enxágue.

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