5 dicas para cuidar dos cabelos em casa durante a quarentena

Mulher lavando os cabelos: fazer esfoliação no couro cabeludo é outro ritual Crédito: Jcomp/Freepik

Domar as madeixas nem sempre é tarefa fácil. Principalmente agora com a pandemia do novo coronavírus onde muitos salões de beleza estão fechados por determinação dos governos locais, no intuito de conter a pandemia. Mas saiba que é possível mesmo em casa durante a quarentena cuidar dos cabelos. A dermatologista e especialista em estética capilar Hellisse Bastos ensina 5 dicas para cuidar dos em casa e manter a saúde e beleza dos fios durante a quarentena. Confira:

1- Faça a esfoliação do couro cabelo

É possível esfoliar o couro cabeludo em casa, removendo células mortas e colaborando para a renovação capilar. Para isso, use açúcar cristal, vinagre de maçã e mel. Prepare um esfoliante com esses ingredientes e esfolie o couro cabeludo. Indicado principalmente para fios com tendência a descamação.

2- Use toalhas de algodão para envolver os cabelos após lavar

O uso de tecidos de algodão para envolver os cabelos gera menos atrito para reduzir o frizz. Prefira sempre toalhas de tecido natural em vez de sintéticos. Isto ajuda o couro cabeludo a respirar, já que tecidos sintéticos são prejudiciais à respiração da pele.

3- Evite uso frequente de escovas e chapinhas

Apesar da necessidade deste procedimento em alguns casos, as temperaturas altas da chapinha e do secador danificam o fio de cabelo e provocam frizz após o uso. Por isso, quando for usar em ocasião especial não esqueça de usar um creme protetor térmico.

Uso de chapinha e secador frequentemente danificam o fio e com o tempo ficam quebradiços, sem brilho, tendendo a piorar o frizz por excesso de radiação eletrostática, causando também aumento as pontas duplas.

4- Diluir o xampu em um pote com água

Essa, poucos conhecem. No inverno é bom diluir o xampu em um pote com água antes da aplicação. Esse detalhe faz a diferença para não deixar os cabelos ressecados ou impregnados do produto, deixa os fios mais soltos e não prejudica a nutrição natural dos fios.

5- Hidrate seus cabelos uma vez por semana