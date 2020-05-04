Raspar a cabeça é a 'trend' da quarentena

Bruno Gagliasso e o amigo Danillo Bandeira rasparam o cabelo um do outro em casa. Crédito: Reprodução Instagram

A recomendação é não sair de casa, os dias de quarentena vão passando e todo mundo vai aproveitando o tempo como quer e como pode, seja investindo em novos hobbies ou arrumando a casa como nunca antes. Alguns fazem exercícios, uma galera assiste lives, filmes e séries, outras brincam com maquiagens e uma turma enorme raspa a cabeça. Oi? Por que não?

Tem muita gente aproveitando o isolamento pra mudar o visual como sempre quis mas nunca teve coragem. Assim, existem vários motivos que estão levando as pessoas a usarem a maquininha. Desde o fato de estarem entediadas ao pensamento: se der errado ninguém vai ver mesmo. E ainda tem questões de autoconhecimento.

Vários famosos entraram na onda. A atriz Tallulah Willis, filha caçula dos atores norte-americanos Demi Moore e Bruce Wiliis, publicou um vídeo em que o pai aparece passando a máquina em seu cabelo.

O sertanejo Lucas Lucco colocou uma música, ligou a câmera e raspou a cabeça na companhia dos fãs em seus stories. Bruno Gagliasso também apareceu em seu perfil mostrando que ele e seu amigo Danillo Bandeira haviam raspado o cabelo um do outro.

Raspei sem medo de ser feliz

Ariane aproveitou a quarentena pra realizar um desejo de muito tempo. Crédito: Arquivo pessoal

Ariane Lacerda é universitária e conta que já havia pensado em raspar a cabeça antes, mas era uma ideia que ela ainda estava amadurecendo. Eu tinha medo de raspar e me arrepender por alguns motivos, incluindo uma certa padronização que meu curso impõe (mesmo que indiretamente), medo do que os outros falariam e medo de que eu não me identificasse com a nova Ariane ou, simplesmente, me achasse feia ou menos feminina, explica ela.

O isolamento deu um empurrãozinho para que Ariane mudasse o visual porque, para ela, a maioria dos motivos que a impediam de aderir à maquininha seriam anulados Sem a faculdade, sem os rolês e o medo dos julgamentos ficaria mais fácil. Além disso, teria um período para me acostumar com a nova Ariane. Conclusão: raspei sem medo de ser feliz!, conta.