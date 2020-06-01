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Beleza na quarentena

Vai pintar o cabelo em casa? Saiba os riscos e confira as dicas de especialistas

Os fios brancos te incomodam? Está a fim de mudar o visual na quarentena? Confira as orientações das especialistas sobre o que fazer e o que não fazer ao pintar o cabelo sem a ajuda de um profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:05

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:05

Fale com seu cabeleireiro e peça orientações.
Fale com seu cabeleireiro e peça orientações. Crédito: iStock
A recomendação é ficar em casa e ainda que alguns salões estejam funcionando com as devidas medidas de segurança contra a Covid-19, muita gente prefere não quebrar a quarentena e anda arriscando uma mudança de visual no aconchego do lar  mesmo. Se você é dessas, saiba que consultar um profissional e tomar algumas precauções são essenciais, assim como ler atentamente o rótulo do produto que será utilizado.
Colorir o cabelo sozinha pode dar muito certo ou muito errado diz Alana Diniz, cabeleireira e especialista em cor. Ela explica que colorir os fios requer estudo e pesquisa, até porque só um profissional sabe qual o tom correto para o cabelo não ficar muito escuro, muito claro ou até mesmo manchado.
O ideal é utilizar colorações profissionais que agridem menos, complementa ela, que alerta para a importância de conversar com seu cabeleireiro de confiança e analisar se vale a pena correr o risco.

Como escolher a cor

Ilda Guimarães é cabeleireira há 30 anos e colorista. Ela explica que o ideal é que você se informe com o seu cabeleireiro a cor que geralmente já é utilizada nos seus fios. Se o profissional não puder fornecer a coloração para o seu cliente - o que seria mais recomendado -, é necessária a orientação relacionada à numeração, para que a tonalidade seja a mais próxima possível da que é usada no salão, diz .
Com o produto em mãos, segundo Ilda, é importante se atentar a fazer o procedimento exatamente como recomendado pelo fabricante, seguindo as orientações da caixinha. Não mude o processo, nem pule etapas para que o retoque fique similar ao que é feito no salão, avisa.

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"Caso feito de forma errada ou sem conhecimento dos produtos, o processo pode danificar muito a estrutura do cabelo"
Ilda Guimarães - Cabeleireira e colorista

Como minimizar os riscos

A melhor opção para quem resolver se arriscar em casa são os tonalizantes, são tinturas temporárias de duram, em média, de 8 a 12 lavagens do cabelo. Como o produto vai saindo a cada lavagem, o risco de manchar o cabelo é muito menor. Eles são uma ótima opção para a cobertura de branco nesse período, complementa Ilda.
Alerta
No caso da descoloração, o recomendado é não fazer o procedimento em casa, pois é um método que exige prática e técnica Caso feito de forma errada ou sem conhecimento dos produtos, o processo pode danificar muito a estrutura do cabelo, conclui.

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