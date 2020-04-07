Skin-fication: veja como criar uma rotina de cuidados para seus cabelos

Mulher lavando os cabelos: fazer esfoliação no couro cabeludo é outro ritual Crédito: Jcomp/Freepik

A rotina de skincare, com cuidados diários e mensais para a pele, já se tornou um hábito entre as mulheres. Mas uma nova tendência promete incluir mais um ritual ao dia a dia: o skin-fication. Trata-se de uma rotina específica para o tratamento nos cabelos.

A tricologista e terapeuta capilar Camila Zanoni explica que os cuidados incluem fios e couro cabeludo, estabelecendo as mesmas etapas que são realizadas na pele. "É preciso fazer todo o ritual: higienizar, esfoliar, hidratar e proteger. Parece complexo, mas é simples. Basta transformar em rotina", destacou.

Procedimentos químicos, como escovas progressivas, alisamentos e colorações, além do uso frequente de chapinhas e secador, afetam o couro cabeludo e podem causar problemas como caspa, descamação, dermatite seborreica e também podem atrapalhar o crescimento dos fios.

Camila explicou, porém, que, no caso da esfoliação, é importante usar produtos que não obstruam os óstios, como são chamados os poros do couro cabeludo, e os mais adequados são os esfoliantes em gel. Os cremes não são indicados. Eles possuem uma base pesada e podem atrapalhar o processo de tratamento e não auxiliar. É fundamental também ter cuidado com as peles com lesão, como dermatite e psoríase que não é indicado esfoliar. Couro cabelo saudável é importante, sim esfoliar, a cada 15 dias, como manutenção para remoção de resíduos cosméticos e células mortas, finaliza.

Etapas

O processo começa com a higienização, uma limpeza com shampoo suave para cabelos normais a secos e controle de oleosidade para cabelos oleosos. Após essa limpeza é a hora de aplicar o esfoliante. Camila faz um alerta: é importante colocar uma pequena quantidade e massagear de forma circular, com delicadeza para não machucar e sem usar as unhas. Existe no mercado um shampoo com esfoliante da marca Vichy que é muito bom. Quando o processo é para fazer em casa sempre indico ele.

Agora para quem não quer investir em um esfoliante capilar ou para quem já tem em casa um esfoliante facial, Camila dá a dica de usá-lo no cabelo também. Mas lembrando que é necessário que ele seja em gel e não em creme, ressalta.

Depois fazer todo esse passo a passo, após a esfoliação é indicado aplicar novamente o shampoo de limpeza para uma 2° demão.

A tricologista lembra ainda que existem aliados nesse processo. A escolha de uma boa escova de cabelo. No final, pressionando no couro cabeludo de forma leve, passe a escova massageando. Essa técnica faz aumentar a circulação de sangue do couro cabeludo, o que faz chegar mais oxigênio e nutrientes no folículo. Para isso a tricologista indica a escova da marca Tangle Teezer.

A dermatologista Patrícia Friço completa que esse passo a passo é fundamental, pois os cabelos são afetados da mesma forma que a pele. "A lógica é a mesma. A beleza da pele e dos cabelos começa de dentro para fora. Ambos sofrem com o envelhecimento, a poluição e o estresse, por exemplo".

De acordo com a dermatologista, é ainda uma ótima ideia aplicar uma máscara capilar após a esfoliação, já que os fios e o couro cabeludo estarão bastante limpos, e como tal irão absorver mais facilmente todos os nutrientes benéficos do produto.

Conheça os cuidados importantes para estabelecer uma rotina de Skin-fication: