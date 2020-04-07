Skin-fication: veja como criar uma rotina de cuidados para seus cabelos

A rotina de skincare, com cuidados diários e mensais para a pele, já se tornou um hábito entre as mulheres. Mas uma nova tendência promete incluir mais um ritual ao dia a dia: o skin-fication. Trata-se de uma rotina específica para o tratamento nos cabelos.
A tricologista e terapeuta capilar Camila Zanoni explica que os cuidados incluem fios e couro cabeludo, estabelecendo as mesmas etapas que são realizadas na pele. "É preciso fazer todo o ritual: higienizar, esfoliar, hidratar e proteger. Parece complexo, mas é simples. Basta transformar em rotina", destacou.
Procedimentos químicos, como escovas progressivas, alisamentos e colorações, além do uso frequente de chapinhas e secador, afetam o couro cabeludo e podem causar problemas como caspa, descamação, dermatite seborreica e também podem atrapalhar o crescimento dos fios.
Camila explicou, porém, que, no caso da esfoliação, é importante usar produtos que não obstruam os óstios, como são chamados os poros do couro cabeludo, e os mais adequados são os esfoliantes em gel. Os cremes não são indicados. Eles possuem uma base pesada e podem atrapalhar o processo de tratamento e não auxiliar. É fundamental também ter cuidado com as peles com lesão, como dermatite e psoríase que não é indicado esfoliar. Couro cabelo saudável é importante, sim esfoliar, a cada 15 dias, como manutenção para remoção de resíduos cosméticos e células mortas, finaliza.
Etapas
O processo começa com a higienização, uma limpeza com shampoo suave para cabelos normais a secos e controle de oleosidade para cabelos oleosos. Após essa limpeza é a hora de aplicar o esfoliante. Camila faz um alerta: é importante colocar uma pequena quantidade e massagear de forma circular, com delicadeza para não machucar e sem usar as unhas. Existe no mercado um shampoo com esfoliante da marca Vichy que é muito bom. Quando o processo é para fazer em casa sempre indico ele.
Agora para quem não quer investir em um esfoliante capilar ou para quem já tem em casa um esfoliante facial, Camila dá a dica de usá-lo no cabelo também. Mas lembrando que é necessário que ele seja em gel e não em creme, ressalta.
Depois fazer todo esse passo a passo, após a esfoliação é indicado aplicar novamente o shampoo de limpeza para uma 2° demão.
A tricologista lembra ainda que existem aliados nesse processo. A escolha de uma boa escova de cabelo. No final, pressionando no couro cabeludo de forma leve, passe a escova massageando. Essa técnica faz aumentar a circulação de sangue do couro cabeludo, o que faz chegar mais oxigênio e nutrientes no folículo. Para isso a tricologista indica a escova da marca Tangle Teezer.
A dermatologista Patrícia Friço completa que esse passo a passo é fundamental, pois os cabelos são afetados da mesma forma que a pele. "A lógica é a mesma. A beleza da pele e dos cabelos começa de dentro para fora. Ambos sofrem com o envelhecimento, a poluição e o estresse, por exemplo".
De acordo com a dermatologista, é ainda uma ótima ideia aplicar uma máscara capilar após a esfoliação, já que os fios e o couro cabeludo estarão bastante limpos, e como tal irão absorver mais facilmente todos os nutrientes benéficos do produto.
Conheça os cuidados importantes para estabelecer uma rotina de Skin-fication:
Proteção
A limpeza diária é importante para eliminar as sujidades que ficam no couro cabeludo. Aqui o ponto mais importante é escolher um shampoo adequado para o seu tipo de cabelo. Caso queira uma limpeza mais profunda, vale utilizar uma versão detox ou antirresíduo uma vez por semana. Opte por uma composição que não tenha sulfato, para não agredir os fios.
O processo ajuda a remover impurezas que ficam acumuladas no couro cabeludo. O esfoliante capilar deve ser utilizado a cada 15 dias. A aplicação deve ser feita suavemente, apenas no couro cabeludo, massageando em movimentos circulares.
Depois de limpos, os fios devem ser hidratados com um condicionador indicado para o tipo de cabelo. Além de deixá-los mais macios, o produto fecha as cutículas e ajuda a nutrir o cabelo. A aplicação deve ser apenas nas pontas, para evitar a oleosidade.
Assim como a pele, os cabelos também devem ser protegidos do sol. Para isso, é fundamental aplicar um fotoprotetor diariamente nos cabelos, em versão líquida ou spray. O fotoprotetor do cabelo pode ser leave-in com filtro solar e pode ser usado em toda lavagem. Nos cabelos secos optar por sérum ou spray com essa proteção.