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Fios + saudáveis

Saiba escolher o melhor tipo de escova ou pente para seus cabelos

Consultora de beleza explica as opções que beneficiam os fios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 10:35

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 10:35

Para preservar a saúde dos cabelos aprenda a escolher a escova certa para o seu tipo de cabelo Crédito: Unsplash
Pentear os cabelos parece uma tarefa simples, mas caso a escova ou pente utilizados não sejam apropriados, é possível não garantir o efeito desejado ou até mesmo prejudicar os fios.
Confira as dicas da consultora de beleza Claudia Mata:

CABELOS FINOS 

As madeixas mais finas, longas e lisas pedem pelo formato de escova raquete, com espaçamentos largos entre as cerdas para desembaraçar os fios sem que eles quebrem ou sejam puxados com mais intensidade que a necessária. 

CABELOS GROSSOS

Os fios mais grossos e encorpados deslizam melhor em escovas de fios de nylon. Para garantir que o cabelo não seja prejudicado por múltiplos nós, estas escovas conseguem pentear os fios que estão mais escondidos, comenta Claudia.

CORTE EM CAMADAS E CABELOS CURTOS

Os cortes em camadas são ressaltados quando penteados com uma escova redonda, a fim de obter um estilo mais natural, que destaque o corte. Cabelos curtos também ganham maior leveza quando penteados com o modelo redondo. Para garantir uma modelagem mais refinada, aposte nas escovas de cerâmica, utilizando o secador como um aliado, ressalta.

CABELOS CRESPOS E CACHEADOS

As crespas e cacheadas podem optar por pentes ou até usar a famosa técnica de desembaraçar os fios com os dedos. São opções importantes para evitar a quebra dos fios e garantir que os cachos tenham seu formato preservado. Os crespos podem ter efeito mais duradouro e marcante com o auxílio do pente garfo, para garantir maior volume, destaca.

TODOS OS TIPOS DE CABELOS

Escolha coringa para diversos tipos de texturas, a escova retangular e mais fina pode ser utilizada em vários tipos de cabelo, evitando a quebra e se adaptando bem aos diferentes comprimentos.

HIGIENIZAÇÃO

É importante higienizar as escovas ao menos quinzenalmente. Após remover os resíduos de cabelo com um pente fino, deixe a escova de molho em água e sabão neutro por 10 minutos e a seque bem antes de utilizar novamente, finaliza a especialista. 

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