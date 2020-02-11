Cabelos curtos fazem sucesso entre as famosas

Flávia Alessandra Crédito: Reprodução/ Instagram

As celebridades estão aderindo cada vez mais os cabelos curtos. Flavia Alessandra, Erika Januza e Agatha Moreira são apenas alguns dos exemplos de quem faz sucesso com os fios curtos. Além de muito prático, ele dá um toque de sofisticação ao look e é a cara do verão. "Em evidência estão os cortes na altura do ombro, com uma leve inclinação na parte da frente. Esse corte em conjunto com um babyliss traz uma proposta bem despojada e moderna", diz a hair stylist Gabi Malini do Studio C.

Ela explica que explica existem vários modelos de cortes que são estudados e desenvolvidos para atender todos os tipos de rostos. "Vale ressaltar a importância do profissional ter a sensibilidade de identificar quando a cliente está verdadeiramente decidida a cortar, e que não é uma ação de impulso. O cabelo é um grande aliado na aparência da mulher e uma mudança radical pode afetar a autoestima". Já o cabeleireiro Jeff Derekk, do WA Studio, também diz que os curtos estão na moda. E que o rosto no formato mais triangular é o que mais se adapta. "Gosto muito do novo cabelo da Flávia Alessandra. Ele tem textura (olha o movimento), cor e corte. Esses três itens são fundamentais o cabelo". Confira os cortes das famosas que fazem sucesso.

A atriz Flávia Alessandra apostou no corte curto, com a franja alongada, que se chama Pixie Cut e foi feito pelo cabeleireiro Marcos Proença. Ele possui um ar mais moderno devido à sua frente alongada.

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme também adotou os fios bem curtinhos.

Erika Januza sugeriu ao diretor da novela que sua personagem em "Amor de Mãe" tivesse um visual de impacto. Para chegar ao corte ideal passou a tesoura nos fios com um barbeiro.

Aghata Moreira escolheu o cabelo curto após o fim da novela "A dona do pedaço". "Fresco, moderno e surpreendentemente versátil", disse o cabeleireiro Tiago Parente responsável pelo corte.