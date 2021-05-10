Capixabas apostam na criação de sapatos estilosos e confortáveis

Apostar no conforto é a tendência dos últimos meses Crédito: Divulgação/ @db_danibarreto

O look do home office está diferente. Passado mais de um ano da pandemia do coronavírus , que fez com que muita gente adotasse o trabalho remoto para se preservar do contágio do vírus, o pijama definitivamente ficou para a hora de dormir. Estudos mostram que se arrumar ajuda na produção do trabalho . E para as mulheres, nada mais adequado - estando em casa ou no escritório - do que apostar numa sandália com design e, principalmente, conforto. É isso que cinco marcas capixabas estão fazendo.

INSPIRAÇÃO NA ARQUITETURA E NA ARTE

As sandálias da Manolita são feitas numa antiga fábrica de calçados para idosos Crédito: Reprodução/ @manolita

Buscando referências na arte e na arquitetura, a design Débora Leal, da Manolita, desenvolve sandálias com originalidade, sua marca registrada. Um dos modelos de sucesso é a sandália Miró, criada depois de uma exposição que ela visitou em Taormina, na Itália.

É a própria Débora que desenha todos os sapatos da marca. Mas o segredo é a produção em São Paulo, feita numa antiga fábrica de calçados para idosos. Daí a maciez do couro e a preocupação com a anatomia dos pés. “Como sempre quis que a marca fosse reconhecida nacionalmente precisava ter um diferencial”, já disse.

Por isso, ela uniu o know-how do conforto da fábrica com a modernidade do design. Outro diferencial é que os sapatos são todos feitos à mão, por senhores artesãos que montam cada peça como se fosse um quebra-cabeça.

Sandálias Manolita

Usando couro, sua marca registrada, ela cria peças totalmente diferentes ao longo do ano. Desde sua criação, ela esteve engajada em utilizar técnicas de trabalho sustentável, 100% manual, artesanal e transparente, apostando na fabricação handmade que não utiliza maquinários. O primeiro passo para trazer a sustentabilidade para o produto final, foi substituir os saltos de plástico por canos de PVC descartados em ferros velhos. Esse ano, ela lançou as flats feitas com o couro do peixe Pirarucu.

A capixaba já fez parcerias com grandes estilistas da moda brasileira, como Reinaldo Lourenço, Patricia Vieira, Fernanda Yamamoto, além de uma coleção com a consultora de moda Ucha Meirelles.

MIX DE CORES

Dani Barreto aposta em design e técnica para acomodar bem os pés Crédito: Divulgação/ @db_danibarreto

Depois de anos de sucesso com a sua marca de roupas, a empresária Dani Barreto lançou a de sapatos que leva o seu nome. "Sentia falta de um produto moderno e ao mesmo tempo fácil de usar, para acompanhar as mulheres nos afazeres do dia a dia até a noite, além de apostar num colorido nos pés para alegrar qualquer look", diz.

Usando couros diferenciados e materiais alternativos, como metalizados e palhas, ela conta que os modelos são bem femininos e sempre apostando no mix de cores e no conforto. "Nos preocupamos sempre com o conforto. Formas com design e técnica para acomodar bem os pés, saltos baixos e médios, palmilhas anatômicas e materiais macios são cuidadosamente escolhidos visando um sapato feminino, mas que proporcione um calce confortável para o dia todo", explica Dani.

Sandálias Dani Barreto

É ela que desenha todos os modelos. A última coleção foi inspirada nas necessidades da mulher nesse período de pandemia. "Conforto em modelos que combinam com os mais diversos looks para todos os momentos. Saltos baixos e médios nas mules, sandálias, oxfords e booties. O destaque fica com as birkens em camurça, que podem ser usadas com ou sem meias", conta a empresária. Para os próximos meses, ela aposta nas sandálias comfy, com tiras e palmilhas macias e com espuma, privilegiando o conforto na hora de escolher a sandália.

CONFORTO E ESTILO

Os sapatos da Level Shoes são de couro legítimo ou sintético Crédito: Divulgação/ Level shoes

Fernanda Zanuncio Mazioli começou a trabalhar no mundo da moda, durante a faculdade, vendendo semi-joias para vizinhos e conhecidos de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, no Sul do Espírito Santo. Anos depois, com a carreira de advogada já consolidada, ela criou a Level Shoes. "Sempre fui apaixonada por calçados, por isso decidi novamente viver o sonho da moda. A ideia inicial e que prevalece nesta empresa capixaba é o conforto sem a perda do estilo", conta.

As peças são todas fabricadas em couro legítimo ou sintético. E a marca aposta em lançamentos por estações, lançando 15 modelos em cada uma. "Sempre quis modelos confortáveis que estivessem na moda. Depois de anos como consumidora de grandes marcas, o que mais me deixava insatisfeita era o fato de pagar caro no calçado que machucava os pés".

Sandálias Level Shoes

Ela conta que a marca também se adequou aos novos tempos. "Na última coleção, priorizamos o conforto de nossos modelos para adequação da nova realidade de nossas clientes, que passaram a trabalhar, em sua grande maioria, em home office. A marca aprofundou-se ainda mais no quesito conforto, criamos uma linha comfy", diz Fernanda.

TECNOLOGIA E CONFORTO

A procura por sandálias rasteiras e flats aumentou durante a pandemia Crédito: Reprodução @doramila

A Doramila surgiu, há 47 anos, com a proposta de vender com exclusividade os sapatos de marcas mineira, que era o diferencial na época e virou moda nacional. "Iniciamos com a proposta de oferecer às mulheres capixabas o que existia de novo, diferente e moderno no eixo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Vitória não tinha nada nesse segmento", conta o empresário Paulo Roberto.

Depois de décadas, veio a vontade de também apostar nos próprios modelos. "Hoje temos sandálias feitas com materiais sintéticos e também muita coisa ecologicamente correta, materiais recicláveis e com tecnologia. O foco é sempre no conforto dos sapatos".

Sandálias Doramila

Por conta da pandemia, que restringiu as festas e os eventos sociais, a demanda por esses sapatos também diminuiu. Por outro lado, a procura por sandálias rasteiras e flats aumentou. Tudo com conforto. "É primordial para o produto ser aceito, não se vende um belo sapato sem conforto. E ele começa pelo bom calce e os materiais utilizados, desde sua sola, passando pelo cabedal, pelo forro, pela palmilha e fivelas", ressalta o empresário.

MODELOS ATEMPORAIS

A Quattre faz calçados atemporais e com conforto. Crédito: Divulgação Quattre

Rafaela Sterquino sempre foi apaixonada por sapatos. Daí surgiu a ideia de criar a Quattre, marca que de calçados atemporais e com conforto. "Sempre acreditei no poder que o sapato tem de transformar um look", conta.

Utilizando como matéria-prima o couro e a madeira, a marca aposta em modelos diferenciados e confortáveis. "Salto grosso, pouca altura, couro com toque suave e espuma entre os materiais são itens que trazem mais conforto e que incluímos na hora criação", conta Rafaela.

Sandálias Quattre