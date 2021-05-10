Mais 89 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (10). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.963. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Coronavírus - ES registra 9.963 mortes e passa de 449 mil casos
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.459 novos casos, chegando a 449.702 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 57.244. Vila Velha aparece em segundo, com 55.456 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.475) e Cariacica (35.139).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.294 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.745), em Vila Velha.
Até esta segunda-feira (10), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 424.299, sendo 1.934 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 728.389 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.