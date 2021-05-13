7 maneiras para preservar o colágeno e deixar a pele do seu rosto mais firme

Reduza o estresse

Eles são o que chamamos de ‘padrão ouro’ para redução de rugas em casa. “São derivados da vitamina A, então estimulam a renovação celular e aumentam a produção de colágeno, reduzindo assim o aparecimento de rugas”, diz Roberta Padovan, médica pós-graduada em Dermatologia e Medicina Estética. Retinóides é o termo genérico para todos esses derivados, incluindo retinol, que você pode encontrar em produtos sem receita, e ácido retinóico, disponível sob prescrição. "De qualquer forma, consultar um médico é vital nesse caso, que pode ajudar com estratégias para diminuir riscos de irritação e vermelhidão", diz.

O filtro solar é vital para a prevenção do câncer de pele, mas também para manter a pele jovem, firme e elástica. “Devemos ter o hábito do uso regular do filtro solar: ele é o creme antienvelhecimento mais importante”, afirma o dermatologista Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A proteção é de todas as camadas da pele, preservando também o colágeno. A região do pescoço também não pode ser esquecida. A pele dessa região é mais fina e suscetível aos danos ambientais, por isso o creme para essa área deve auxiliar na reestruturação das fibras de colágeno, melhorando a elasticidade e firmeza, ao mesmo tempo em que hidrata e atenua os efeitos nocivos

Há muitos benefícios em encher metade do prato com folhas e vegetais ou aumentar o consumo de frutas, já que uma dieta rica em antioxidantes pode ajudar a evitar os danos dos radicais livres que degradam o colágeno. Um estudo publicado no final de janeiro no Journal of the American Academy of Dermatology, por exemplo, descobriu que o consumo de uvas, rica no polifenóis antioxidantes como o resveratrol, protege contra os danos ultravioleta (UV) da pele. “Os participantes do estudo mostraram maior resistência às queimaduras solares e redução nos marcadores de danos UV no nível celular. Acredita-se que os componentes naturais encontrados nas uvas, conhecidos como polifenóis, sejam os responsáveis por esses efeitos benéficos”, afirma Maurizio Pupo, que é farmacêutico e consultor em Cosmetologia.

O excesso de doces e açúcares na dieta é maléfico para o tecido cutâneo. “Além da inflamação subclínica que atinge a pele, também é responsável por um processo chamado glicação, que é a formação de produtos de glicação avançada, que nada mais é que a glicose excessiva que se liga às proteínas que dão estrutura à derme, como colágeno e elastina, alterando suas funções e seu aspecto”, diz a médica nutróloga Marcella Garcez. Com isso, a pele tende a ficar mais flácida.

O exercício é outro fator importante para retardar o processo de envelhecimento. “Durante a atividade física, toda a nossa circulação fica mais solicitada. O sistema arterial (sangue que 'alimenta' os músculos em movimento, por exemplo) aumenta seu fluxo, e consequentemente, o aporte de nutrientes e oxigênio para todos os tecidos, inclusive a pele. Isso se reverte na pele deixando-a mais hidratada, corada e mais viçosa. Também temos aumento de antioxidantes endógenos, que combatem os radicais livres, preservando o colágeno; isso leva ao retardamento do envelhecimento, com efeito anti-aging”, explica cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro do American College of Lifestyle Medicine.

De acordo com a médica nutróloga Marcella Garcez, da Associação Brasileira de Nutrologia, a pele precisa de um bom aporte de proteínas para manter o tônus e renovar suas estruturas. “As fontes alimentares de proteínas como carnes, ovos, laticínios e leguminosas são importantes para fornecer aminoácidos necessários”, diz. Além disso, existe o problema das carências nutricionais. “Além do déficit calórico, o déficit proteico e a pouca ingestão de água são os fatores alimentares que mais rapidamente impactam negativamente as estruturas da pele”, explica.