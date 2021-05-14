Olheiras, bolsas e linhas finas: 15 produtos para região dos olhos

Eye Sérum da Nika Beauty

Corretor antirrugas uniformizador intensivo desenvolvido para as áreas dos olhos, com Retinol Puro e Cafeína, que age na redução de rugas e clareamento de olheiras. Preço: R$ 209,90

O gel de contorno é enriquecido com ingredientes suaves e hidratantes, o que garante um olhar mais fresco e livre de olheiras indesejadas, além de proteger contra agentes externos. Sua fórmula contém o poderoso extrato de alga marrom combinado com cafeína que oferecem ação descongestionante para reduzir o inchaço, enquanto ativos hidratantes e calmantes (ácido hialurônico + glicerina + xilitol) reduzem linhas finas, revitalizando a área dos olhos para deixá-la confortável e macia. Preço: R$ 69,90

O sérum hidrata, clareia e suaviza as linhas finas ao redor da área dos olhos, que é especialmente sensível ao impacto das agressões diárias, como falta de sono, estresse, mudança de clima e poluição, por ser 5 vezes mais fina que o resto do rosto. Sua fórmula combina o complexo fortalecedor do icônico Minéral 89 (89% de Água Vulcânica de Vichy + ácido hialurônico de origem natural) a ativos específicos para a área dos olhos (cafeína pura + dermochlorela de origem natural), para um visual mais brilhante e descansado. Preço: R$ 179,90

Possui tecnologias que atuam nas principais causas dos “pés de galinha” (rugas profundas) e das pálpebras caídas. Atuando no combate aos sinais de envelhecimento da área dos olhos, o produto tem concentrado de jambu, que relaxa as micro-tensões das fibras de colágeno e elastina, que dão origem às rugas e linhas de expressão. Possui textura fluida que facilita a absorção do produto pela pele e é 2 vezes mais concentrado que os cremes antissinais. Após 7 dias, suaviza rugas e recupera a firmeza das pálpebras. Após 15 dias, reduz a quantidade de rugas. Preço: R$ 134,50

Alivia os sinais de cansaço e a falta de luminosidade. O resultado é uma pele mais firme ao redor dos olhos, hidratada e com profundidade das rugas reduzidas após 4 semanas. A fórmula contém 3 poderosos antioxidantes: Q10 100% idêntico ao da pele + Vitamina C + Vitamina E. Preço: R$ 47,27

Desenvolvido especificamente para a delicada área dos olhos, o produto formulado com Vitamina C e Ácido Ferúlico possui resultados comprovados na redução de bolsas e olheiras. Sua ação reverte os sinais do envelhecimento causados pela glicação e pelos radicais livres e reduz os sinais de fadiga, deixando a pele mais jovem, iluminada e macia. O dermocosmético possui toque aveludado com rápida absorção e é sem perfume e livre de conservantes. Preço: R$ 209,00

Acalma e corrige a pele ao mesmo tempo. São 12 tons que funcionam para qualquer tom e tipo de pele. A fórmula 100% livre de ingredientes de origem animal tem dois ativos: o chá-verde e a aloe vera, com ação hidratante e antioxidante. Com cobertura de média à alta, o produto tem boa espalhabilidade para fazer correções pontuais e uniformiza o tom da pele em uma única camada. Preço: R$ 11,90.

Associa altas concentrações de ácido hialurônico patenteado em três formas para oferecer o tratamento anti-idade, com eficácia preenchedora imediata e duradoura. A fórmula ainda conta com uma exclusiva tecnologia antifadiga, que traz a sinergia de três ativos descongestionantes (cafeína + ruscogenina + carnosina) que possibilita a redução de olheiras e inchaço (bolsas na região dos olhos). As rugas e linhas finas são preenchidas, além de redução da profundidade das rugas e hidratação natural duradoura, resultando em um olhar iluminado, visivelmente revigorado e mais jovem. Sua textura água-gel absorve rapidamente e promove acabamento leve e não oleoso. Preço: R$ 389,00

Uma solução leve que tem como ingrediente principal o Bakuchiol a 1%, uma alternativa vegetal para o retinol (Vitamina A). O extrato de Bakuchiol possui efeitos equivalentes aos retinoides (retinol-like), produz colágeno como o retinol, fortalece a base da pele e minimiza o surgimento de linhas finas e rugas, mas sem o risco de irritação ou sensibilidade comum nos tradicionais retinóides. Proporciona significativa redução de sebo, manchas e de lesões inflamatórias comumente encontradas em peles acneicas e oleosas. Preço: R$ 145,00

O produto contém ativos que combatem a ação de radicais livres, reduzem linhas finas e aceleram o processo regenerativo, restaurando a elasticidade cutânea. Ele ainda clareia e tem efeito lifting. Indicado para rugas finas e olheiras. Funciona como clareador, firmador e lifting. Preço: R$ 83,50

Enriquecido com Ácido Hialurônico puro, componente naturalmente presente na pele e responsável por reter a hidratação, o produto hidrata intensamente por 24h, preenche linhas de expressão e revitaliza a pele na região dos olhos. Preço: R$ 59,90

Desenvolvido por cientistas no Avon Skin Care Institute, contém um complexo iluminador e tom brilhante auto ajustável para ajudar a neutralizar a aparência das olheiras, adaptando-se instantaneamente a diferentes tons de pele. Formulado com tecnologia Precision 3T-Eye para ajudar a melhorar a aparência das olheiras. Reduz as olheiras em até dois tons com o passar do tempo. Apropriado para todos os tons de pele. Preço: R$ 57,90

Creme para os olhos com ação antissinais do envelhecimento e uma fórmula inovadora, combinando, pela primeira vez, o ácido hialurônico hidrolisado de origem natural com o extrato de linhaça ativo pró-lifting. Como a pele da área dos olhos é, em média, dez vezes mais fina do que a do rosto, essa é uma das primeiras zonas em que as linhas de expressão se tornam mais visíveis e o creme evita a perda de colágeno na pele, melhora a aparência das rugas e clareia as olheiras. Preço: R$ 479,00

É um creme de tratamento para a área dos olhos que hidrata por até 24 horas, combate os efeitos nocivos da exposição excessiva a telas digitais e reduz visivelmente olheiras, inchaços e linhas finas para olhos energizados. Formulado com Tecnologia ReNeura, que desperta os sensores da pele e ajuda a melhorar a capacidade de resposta da pele a sua rotina diária de cuidados da pele. Possui também um aplicador de metal gelado que deixam os olhos energizados, parecendo maiores e mais definidos. Preço: R$ 379,00