4 dicas para manter a longevidade em dia





O hábito alimentar deve ser equilibrado, variado e o mais natural possível, com o consumo de proteínas magras, carboidratos complexos, entre frutas e vegetais, grãos e cereais integrais, e gorduras boas principalmente as mono e poli-insaturadas, além do consumo adequado de água.





Entre os itens que devem ser evitados ou consumidos com muita moderação estão o açúcar em todas as suas versões, os carboidratos farináceos e refinados, as gorduras modificadas como as gorduras trans, as frituras, o sal em excesso, além dos alimentos processados e ultraprocessados, que são aqueles que, ao olharmos as embalagens, não conseguimos identificar sua composição, como salgadinhos de pacote, biscoitos recheados e refrigerantes", orienta.

Os hábitos alimentares adequados são essenciais para a uma expectativa longeva e com saúde. "As funções do organismo dependem de nutrientes que devem estar presentes na dieta, pois não podem ser sintetizados, ao mesmo tempo que o excesso de calorias pode trazer consequências negativas, portanto devem ser controladas", explica a médica Marcela Garcez.