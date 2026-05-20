Frente fria mantém chuva por mais dias e deixa o ES em atenção

A passagem de uma frente fria sobre o oceano continua gerando instabilidade no Espírito Santo, com previsão de chuvas fortes e temporais isolados. O mau tempo deve perdurar por mais dias, segundo a Climatempo, deixando o Estado em estágio de atenção até o próximo fim de semana.





A empresa de meteorologia explica que o fenômeno favorece condições de chuva devido à combinação entre a circulação de ventos marítimos e o transporte de umidade vindo do oceano. Embora estivesse mais atuante em São Paulo e no Rio de Janeiro, a frente fria agora passa a concentrar as instabilidades sobre o Espírito Santo e o sul da Bahia. "Não são descartados temporais isolados, raios e volumes elevados de chuva em curto período de tempo", informou o instituto.





Além disso, as temperaturas devem diminuir em todo o território capixaba, principalmente nos municípios litorâneos.