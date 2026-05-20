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Frente fria mantém chuva por mais dias e deixa o ES em atenção

Segundo a Climatempo, há risco de temporais isolados, raios e volumes elevados de chuva em curto período de tempo

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 15:08

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

20 mai 2026 às 15:08
As temperaturas devem diminuir em todo o território capixaba, principalmente nos municípios litorâneos Michelli Angeli

A passagem de uma frente fria sobre o oceano continua gerando instabilidade no Espírito Santo, com previsão de chuvas fortes e temporais isolados. O mau tempo deve perdurar por mais dias, segundo a Climatempo, deixando o Estado em estágio de atenção até o próximo fim de semana.


A empresa de meteorologia explica que o fenômeno favorece condições de chuva devido à combinação entre a circulação de ventos marítimos e o transporte de umidade vindo do oceano. Embora estivesse mais atuante em São Paulo e no Rio de Janeiro, a frente fria agora passa a concentrar as instabilidades sobre o Espírito Santo e o sul da Bahia. "Não são descartados temporais isolados, raios e volumes elevados de chuva em curto período de tempo", informou o instituto.


Além disso, as temperaturas devem diminuir em todo o território capixaba, principalmente nos municípios litorâneos.

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Frente fria no ES deve trazer chuva forte e risco de temporais isolados

Alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) é válido das 9h15 até as 23h59 desta quarta-feira (20)

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