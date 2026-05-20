Corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória

A edição deste ano da Maratona de Vitória promete ser marcada por histórias de superação e novas conquistas pessoais . Entre os milhares de atletas esperados para o evento, que acontece nos dias 29 e 30 de agosto na Praça do Papa, destacam-se corredoras que viverão a expectativa da estreia nas distâncias de 21k e 42k .





Para muitas dessas atletas, o desafio vai além da preparação física, representando a vitória sobre barreiras mentais e a coroação de anos de evolução no esporte . A produtora de eventos Anne Abreu, de 48 anos, fará sua primeira prova de 42k após sete anos participando de outras distâncias na competição . Veterana na prova capixaba, Anne afirma que se sentiu mais condicionada fisicamente neste ano para buscar o sonho de se tornar maratonista .