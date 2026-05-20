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Corrida de rua

Corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória

Edição deste ano da Maratona de Vitória promete ser marcada por histórias de superação e novas conquistas pessoais

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2026 às 16:06
Anne, Patrícia e Quézia, corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória
Anne, Patrícia e Quézia, corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória Foco Radical

A edição deste ano da Maratona de Vitória promete ser marcada por histórias de superação e novas conquistas pessoais. Entre os milhares de atletas esperados para o evento, que acontece nos dias 29 e 30 de agosto na Praça do Papa, destacam-se corredoras que viverão a expectativa da estreia nas distâncias de 21k e 42k.


Para muitas dessas atletas, o desafio vai além da preparação física, representando a vitória sobre barreiras mentais e a coroação de anos de evolução no esporte. A produtora de eventos Anne Abreu, de 48 anos, fará sua primeira prova de 42k após sete anos participando de outras distâncias na competição. Veterana na prova capixaba, Anne afirma que se sentiu mais condicionada fisicamente neste ano para buscar o sonho de se tornar maratonista.

Patricia
Patricia Cabral Foco Radical

Outra estreante na distância máxima é a publicitária Patrícia Cabral, de 43 anos. Após correr os 10k em 2024 e os 21k em 2025, ela encontrou motivação no desafio de romper uma nova barreira. Sua preparação envolveu de três a quatro treinos semanais de corrida, além de musculação.


Nas distâncias intermediárias, a professora universitária e psicanalista Quézia Anders, de 39 anos, se prepara para completar sua primeira meia maratona (21k). Há pouco menos de dois anos na modalidade, Quézia iniciou no esporte focada na saúde mental e cognitiva, buscando desenvolver resiliência sem focar em alta performance.

Quézia Anders, 39 anos
Quézia Anders, 39 anos Foco Radical

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