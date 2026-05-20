Corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória

A edição deste ano da Maratona de Vitória promete ser marcada por histórias de superação e novas conquistas pessoais
Para muitas dessas atletas, o desafio vai além da preparação física, representando a vitória sobre barreiras mentais e a coroação de anos de evolução no esporte
Outra estreante na distância máxima é a publicitária Patrícia Cabral, de 43 anos. Após correr os 10k em 2024 e os 21k em 2025, ela encontrou motivação no desafio de romper uma nova barreira. Sua preparação envolveu de três a quatro treinos semanais de corrida, além de musculação.
Nas distâncias intermediárias, a professora universitária e psicanalista Quézia Anders, de 39 anos, se prepara para completar sua primeira meia maratona (21k). Há pouco menos de dois anos na modalidade, Quézia iniciou no esporte focada na saúde mental e cognitiva, buscando desenvolver resiliência sem focar em alta performance