A vacina da dengue e a reputação do Instituto Butantan

Em 1899, um surto de peste bubônica que se propagava a partir do porto de Santos levou a administração pública do estado de São Paulo a criar um laboratório de produção de soro para combater a peste.





Em 1901, nascia o Instituto Butantan, que logo se tornou o maior produtor de vacinas e soros da América Latina. Na pandemia de Covid-19, o Butantan produziu a Coronavac, primeira vacina disponível no Brasil para profissionais de saúde e mesmo para nossa população.





O Instituto produz todo ano as vacinas de influenza de acordo com as cepas selecionadas pela Organização Mundial da Saúde, bem como as vacinas de HPV disponíveis na rede pública para todos os adolescentes na prevenção de câncer de colo de útero, orofaringe e tantos outros.