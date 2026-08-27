Apex: uma recuperação judicial?

O art. 50 da Lei nº 11.101/2005 enumera, em rol exemplificativo, dezoito meios de recuperação judicial. Entre eles estão a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, a reorganização societária, a venda de ativos e a equalização de encargos financeiros.





A lei não utiliza a palavra “deságio”, nem estabelece uma redução obrigatória de juros ou de correção monetária. É dentro dos mecanismos de negociação admitidos pelo sistema que a prática constrói exatamente isso: descontos sobre o valor histórico da dívida, alongamentos por muitos anos, períodos de carência, redução ou eliminação dos juros contratuais e substituição da correção monetária por índices inferiores aos originalmente pactuados.





O desenho não é uma jabuticaba brasileira. Instrumentos de reorganização empresarial com participação coletiva dos credores existem em diversos ordenamentos, entre eles o Chapter 11 do Bankruptcy Code norte-americano.





Em maior ou menor medida, esses sistemas partem da ideia de que os credores podem absorver parcela da perda em troca da preservação de uma atividade econômica ainda viável.





Em tese, tudo se produz por meio de negociação, diálogo e participação dos credores. Na prática, as coisas podem funcionar de maneira mais complexa.





A própria formação das maiorias pode se transformar em objeto de disputa, especialmente quando créditos relevantes se concentram nas mãos de poucos investidores ou são adquiridos por fundos e grupos capazes de assumir posição determinante na assembleia.





Um plano aprovado pela maioria pode impor aos demais credores condições extremamente desfavoráveis, inclusive deságios que eliminem a maior parte do valor econômico do crédito.





Sem nenhum poder de negociação, o resultado, para quem ficou de fora da articulação, se aproxima de uma expropriação.





A tensão entre o poder das maiorias, a posição do credor dominante e a preservação da empresa já chegou diversas vezes ao Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente, o STJ admitiu, em situação excepcional, a flexibilização das regras do cram down para impedir que a posição de um credor inviabilizasse, sozinha, a recuperação.





Nos julgamentos mais recentes, porém, o Tribunal estabeleceu limites importantes a essa intervenção, entendendo que não constitui abuso a recusa do credor titular de aproximadamente 95% do passivo de uma classe em aceitar plano que lhe impunha deságio de 90%. E depois ainda reafirmou que a elevada concentração do crédito, por si só, não transforma em abusivo o voto contrário à recuperação.





A mensagem é importante: nem a preservação da empresa autoriza eliminar os interesses econômicos dos credores, nem a posição dominante de determinado credor torna seu voto ilegítimo por definição. Entre essas duas posições existe um espaço de negociação no qual centenas de milhões de reais podem mudar de mãos.





E é exatamente esse problema que pode ganhar importância no caso Apex.





Das dívidas apresentadas à Justiça, cerca de R$ 452 milhões estão relacionados a debêntures emitidas pela Rhino Securitizadora. Aproximadamente 75% desse valor, algo próximo de R$ 339 milhões, está concentrado em apenas 15 investidores.





Essa concentração econômica, contudo, ainda não permite saber qual será o correspondente poder de voto em eventual recuperação judicial. Isso dependerá da estrutura jurídica de cada operação, da identificação do devedor de cada obrigação e da sujeição dos respectivos créditos ao procedimento recuperacional.