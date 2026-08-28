Dupla é detida com granadas e armas dentro de carro em Vila Velha

Dois homens, identificados como Emanuel Leão Garcia e Vitor de Souza Oliveira, foram presos com três armas de fogo e duas granadas dentro de um carro no bairro Glória, em Vila Velha, nesta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a dupla estaria a caminho do bairro Jaburuna para realizar um ataque à facção rival.





Um terceiro homem, identificado como Pedro Henrique Amorim Caetano, também foi preso em uma kitnet no bairro Aribiri, em Vila Velha. No local foram encontradas mais três armas.





Conforme a corporação, a residência era alugada por ele, Emanuel e Vitor para armazenar material relacionado ao tráfico de drogas. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, os dois estavam em uma corrida solicitada por aplicativo.





O motorista teria sido rendido e ameaçado para seguir até Jaburuna. A polícia identificou o caso pelo serviço de inteligência e realizou a abordagem.





O veículo foi parado na Rua Santa Terezinha, próximo à uma fábrica de chocolates. A via precisou ser interditada para que as granadas fossem detonadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), ligado ao Batalhão de Missões Especiais (BME).





Conforme a polícia, Emanuel e Vitor possuem passagem policial e são ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP). Vitor, inclusive, foi apontado como um dos principais braços armados da organização criminosa.