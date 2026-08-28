Dupla é detida com granadas e armas dentro de carro em Vila Velha

Dois homens, identificados como Emanuel Leão Garcia e Vitor de Souza Oliveira, foram presos com três armas de fogo e duas granadas dentro de um carro no bairro Glória, em Vila Velha, nesta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a dupla estaria a caminho do bairro Jaburuna para realizar um ataque à facção rival.
Um terceiro homem, identificado como Pedro Henrique Amorim Caetano, também foi preso em uma kitnet no bairro Aribiri, em Vila Velha. No local foram encontradas mais três armas.
Conforme a corporação, a residência era alugada por ele, Emanuel e Vitor para armazenar material relacionado ao tráfico de drogas. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, os dois estavam em uma corrida solicitada por aplicativo.
O motorista teria sido rendido e ameaçado para seguir até Jaburuna. A polícia identificou o caso pelo serviço de inteligência e realizou a abordagem.
O veículo foi parado na Rua Santa Terezinha, próximo à uma fábrica de chocolates. A via precisou ser interditada para que as granadas fossem detonadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), ligado ao Batalhão de Missões Especiais (BME).
Conforme a polícia, Emanuel e Vitor possuem passagem policial e são ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP). Vitor, inclusive, foi apontado como um dos principais braços armados da organização criminosa.
Durante as buscas no veículo, os agentes encontraram os explosivos dentro de uma mochila. O tenente Gama informou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28), que ambos estavam com arma na cintura, drogas, câmeras de videomonitoramento e munições.
"Chamou a atenção que eles estavam com garrafas de água congeladas. Isso denota para nós que eles iam subir o morro, ganhar a parte de mata e esperar escurecer para que, possivelmente, efetuassem ataque armado à facção rival", detalhou o tenente.
Um dos envolvidos possui dois mandados de prisão, um por homicídio e outro por roubo.
O coronel Ríodo Lopes Rubim, comandante-geral da PMES, detalhou, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28), o histórico de Vitor no sistema prisional. Segundo o comandante, ele fugiu do Centro de Detenção Provisória de Viana 2 em fevereiro de 2025.
Essa foi a segunda fuga de Vitor do sistema prisional. A primeira ocorreu em janeiro de 2024, quando ele escapou do Centro de Detenção Provisória de Guarapari.
“Ele é acusado de vários crimes e temos informações de que participou de um duplo homicídio no começo deste mês. Provavelmente, nós preservamos algumas vidas com as prisões de hoje”, afirmou o comandante-geral da PM.
O crime citado pelo coronel foi o assassinato de Elessandro de Souza Estevão, de 49 anos, e Wilian Farias da Vitória, de 35, ocorrido em 9 de agosto, no bairro Jaburuna, em Vila Velha. Os dois estavam dormindo em sofás colocados em vias públicas quando foram surpreendidos pelos criminosos em Jaburuna.
Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.
Atualização
28/08/2026
Após a publicação da matéria, a polícia atualizou a informação das armas encontradas pela corporação. Continuam sendo seis armas apreendidas mas em locais diferentes, sendo três no carro outras três na kitnet. O texto foi atualizado.