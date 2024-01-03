Quatro presos fogem do Centro de Detenção Provisória de Guarapari

Quatro presos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, no bairro Várzea Nova, na noite de terça-feira (2). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) à reportagem de A Gazeta.
Segundo a Sejus, os detentos chegaram a ser flagrados pela Polícia Penal durante a fuga e agentes tentaram impedir a ação, mas os internos escaparam. Equipes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP), da Diretoria de Operação Tática (DOT), Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip) e outras forças de segurança seguem realizando levantamentos na tentativa de localizar os foragidos.
Veja quem são os detentos que fugiram:
- Ireverton Rocha Santos (I. R. S.): Autuado por tráfico de drogas (Art. 33) e associação para fins de tráfico (Art. 35 c/c Art. 40), ambos na Lei 11.343/06; comercialização de armas de fogo e munição (Art. 16) e posse irregular de arma de fogo (Art. 16), na Lei 10826/03; latrocínio (Art. 157) e recepção culposa (Art. 180) no Código Penal.
- Vitor de Souza Oliveira (V. S. O. ): Autuado por homicídio (Art. 121), latrocínio (Art. 157) e recepção culposa (Art. 180) no Código Penal; comercialização de armas de fogo e munição (Art. 16), previsto na Lei 10826/03 e tráfico de drogas (Art. 33) na Lei 11.343/2006.
- Luian Carlos Laudelino da Silva (L. C. L. S): Autuado por tráfico de drogas (Art. 33) e associação para fins de tráfico (Art, 40) na Lei 11.343/06 e homicídio (Art. 121), previsto no Código Penal.
- Robson Fernando Cozer Junior (R. F. C. J.): Autuado por homicídio (Art. 121) e latrocínio (Art. 157), previstos no Código Penal.