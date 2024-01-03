Quatro presos fogem do Centro de Detenção Provisória de Guarapari

Quatro presos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, no bairro Várzea Nova, na noite de terça-feira (2). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) à reportagem de A Gazeta .

Segundo a Sejus, os detentos chegaram a ser flagrados pela Polícia Penal durante a fuga e agentes tentaram impedir a ação, mas os internos escaparam. Equipes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP), da Diretoria de Operação Tática (DOT), Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip) e outras forças de segurança seguem realizando levantamentos na tentativa de localizar os foragidos.