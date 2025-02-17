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Dez escaparam

Tráfico e assassinato: veja ficha de fugitivos de presídio em Viana

Maioria dos criminosos responde por homicídio; dois deles foram recapturados na manhã desta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 11:55

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 fev 2025 às 11:55
Dos dez detentos que fugiram do Centro de Detenção Provisória de Viana 2 nesta segunda-feira (17), nove estavam cumprindo pena por homicídio. Na ficha deles também constam crimes como tráfico de drogas, receptação, roubo e corrupção de menores. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Confira, abaixo, quem é quem na lista dos que escaparam. 

01

Jhon Wisly Gomes Correa (foi recapturado)

Responde pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e corrupção de menores.

02

Jhonatan Araujo de Azevedo

Responde por homicídio qualificado, homicídio, receptação e tráfico de drogas.

03

Nilson Jonathan Soares Peres

Responde por homicídio e tráfico de drogas. Ele é apontado como um dos envolvidos no assassinato de Reginaldo Vieira Conceição, em Domingos Martins. A vítima foi esfaqueada 15 vezes, teve o coração arrancado e a cabeça decepada. O corpo foi jogado no Rio Jucu com pedras no interior para que não fosse encontrado.

04

Vitor de Souza Oliveira

Responde por homicídio, receptação, roubo e tráfico de drogas.

05

Wemerson da Hora Alvarenga

Responde por homicídio e tráfico de drogas.

06

Ericson Henrique Lopes Avila

Responde por homicídio, receptação e posse de arma. É suspeito de envolvimento na morte de Thiago do Nascimento Muniz, conhecido como 'TH', de 29 anos, e de duas tentativas de homicídio ocorridas no dia 11 de fevereiro do ano passado, durante um 'baile do Mandela' no bairro Nova Palestina, em Vitória.

07

Ryan Inacio da Silva

Responde por homicídio e é apontado como um dos envolvidos no assassinato do Rodinei Oliveira, de 39 anos, que aconteceu no bairro Jardim Juara, na Serra, em agosto de 2020.

08

Wagner Ferreira Nunes

Responde por homicídio e tráfico de drogas.

09

Wanderson Rodrigues Guimarães

Responde por tráfico de drogas. 

10

Rai Pablo Souza de Oliveira (foi recapturado)

Responde por homicídio. 
Segundo a Sejus, os criminosos utilizaram uma barra de ferro, usada na estrutura das camas da cela, para quebrar a janela de policarbonato. Eles conseguiram escapar para região de mata no entorno do complexo. Os dois recapturados estavam na altura do bairro Campo Grande, em Cariacica, perto da BR 262. Buscas continuam para encontrar os outros oito. 

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